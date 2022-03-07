Minikler tenis şenliği sona erdi Menteşe Belediyesi tarafından Ali Fuat Özge Spor kompleksinde düzenlenen Küçükler Tenis Şenliği kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minikler tenis şenliği sona erdi Menteşe Belediyesi tarafından Ali Fuat Özge Spor kompleksinde düzenlenen Küçükler Tenis Şenliği kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

İHA

Minikler tenis şenliği sona erdi Menteşe Belediyesi tarafından Ali Fuat Özge Spor kompleksinde düzenlenen Küçükler Tenis Şenliği kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Menteşe Belediyesi tarafından 891012 yaş grubunda düzenlenen ve toplam 33 tenis sporcusunun katıldığı Küçükler Tenis Şenliğinde minik tenisçiler rakiplerini elemek için birbirleriyle mücadele ettiler.
Şenliğin ödül törenine katılan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, turnuvaya katılan tüm minik sporcuları tebrik ederek, “Geleceğimiz olan çocuklarımızın genç yaşlarında spora yönlendirilmeleri, onların kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlayarak, disiplinli birer birey olmalarına da katkı sağlar. Bizde bu bilinçle özellikle çocuklarımıza yönelik sportif ve sosyal etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda hizmet vermeye başlayan Ali Fuat Özge Spor kompleksimizde sportif kurslar ve turnuvalar düzenlemeye devam edeceğiz. Şenliğimize katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.
Başkan Gümüş konuşmasının ardından tenis şenliğinde dereceye giren minik tenisçilere ödüllerini takdim etti. Tenis Şenliğinde 9 yaş kızlar kategorisinde Beyza Acar birinci, Hande Kuden ikinci, 9 yaş Erkekler kategorisinde Ege Şafak Boras birinci, Kıvanç Acar ikinci, 10 yaş kızlar kategorisinde Duru Başaran birinci, Ilgım Uçar ikinci, 10 yaş erkekler kategorisinde Boran Oğuz birinci, Mehmet Emir Köseoğlu ikinci, 12 Yaş Kızlar kategorisinde Elif Acar birinci, Sahra Su Aras ikinci, 12 yaş erkekler kategorisinde Aras Tezcan birinci, Demir Ege Akgün ikinci olurken, 8 yaş branşındaki tüm katılımcılara madalya verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köyceğiz, Curling’te 3 takımla finallere katılma hakkı kazandı
YEREL HABERLER Köyceğiz, Curling’te 3 takımla finallere katılma ...
ADAK-SAR’da eğitimler başlıyor Muğla’da 6 aylık kuruluşu sürecini tamamlayan arama kurtarma derneği ADAK-SAR, önümüzdeki süreçte itfaiye ve AFAD tarafından verilecek eğitimlerini başlıyor.
YEREL HABERLER ADAK-SAR’da eğitimler başlıyor Muğla’da 6 aylık ...
Belediye ile MAG-AMADER arasında iş birliği protokolü
YEREL HABERLER Belediye ile MAG-AMADER arasında iş birliği protokolü
Yörüklerden kadınlara keşkek günü
YEREL HABERLER Yörüklerden kadınlara keşkek günü
İple boğazından ağaca asılan köpek ölü bulundu
YEREL HABERLER İple boğazından ağaca asılan köpek ölü bulundu
Köyceğiz’de Kadınlar Günü etkinlikleri erken başladı
YEREL HABERLER Köyceğiz’de Kadınlar Günü etkinlikleri erken başladı
Kapalı cips paketinde zulalanmış uyuşturucu yakalandı
YEREL HABERLER Kapalı cips paketinde zulalanmış uyuşturucu yakalandı
Kış trofesinin üçüncü ayağı tamamlandı
YEREL HABERLER Kış trofesinin üçüncü ayağı tamamlandı
Köyceğiz'de öğrencilere 'etkili iletişim' semineri Köyceğiz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nden öğrencilere seminer verildi
YEREL HABERLER Köyceğiz'de öğrencilere 'etkili iletişim' ...
Bodrumspor'un zirve inadı sürüyor
YEREL HABERLER Bodrumspor'un zirve inadı sürüyor
Su dolu kuyuya düşen tavuğu AKUT kurtardı
YEREL HABERLER Su dolu kuyuya düşen tavuğu AKUT kurtardı
Marmaris’te trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Marmaris’te trafik kazası: 3 yaralı
Bodrum'da Ukraynalılar bir kez daha 'Savaşa hayır' dedi
YEREL HABERLER Bodrum'da Ukraynalılar bir kez daha 'Savaşa hayır' ...
Bodrum’da Rusya’nın saldırısı protesto edildi
YEREL HABERLER Bodrum’da Rusya’nın saldırısı protesto edildi
Sanatçı dostları Akrep Nalan’ı yalnız bıraktı Sanatçı dostlarından büyük vefasızlık
YEREL HABERLER Sanatçı dostları Akrep Nalan’ı yalnız bıraktı Sanatçı ...
MİLİMDER’in yeni başkanı Aşıcı oldu
YEREL HABERLER MİLİMDER’in yeni başkanı Aşıcı oldu
Bodrumspor - Sarıyer: 3-0
YEREL HABERLER Bodrumspor - Sarıyer: 3-0
Bodrum’da ’4. Acı Ot Festivali’ için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Bodrum’da ’4. Acı Ot Festivali’ için geri sayım ...
İstanbul´dan Bodrum´a uyuşturucu sevkiyatına 3 gözaltı
YEREL HABERLER İstanbul´dan Bodrum´a uyuşturucu sevkiyatına 3 ...
Bodrumspor - Sarıyerspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bodrumspor - Sarıyerspor (FOTOĞRAFLAR)
Balık yemi yüklü kamyon tamamen yandı
YEREL HABERLER Balık yemi yüklü kamyon tamamen yandı
Bodrum'da yanan ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Bodrum'da yanan ev kullanılamaz hale geldi
Bodrum polisi uyuşturucuya geçit vermedi Kovalamaca sonucu durdurulan araçtan 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Bodrum polisi uyuşturucuya geçit vermedi Kovalamaca ...
Muğla’da kadınlar üreterek güçleniyor
YEREL HABERLER Muğla’da kadınlar üreterek güçleniyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.