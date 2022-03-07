'Sakin Şehir'de ölü bulunan köpeğin ağaca canlı asıldığı belirlendi



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)-MUĞLA'nın Ula ilçesinin 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde, ölü bulunan köpeğin ağaca canlı olarak asıldığı ve boğulduğu tespit edildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Ula'nın dünyaca ünlü turistik ve 'Sakin Şehir' olarak bilinen Akyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Tarihi Kaya Mezarları bölgesinde gezintiye çıkanlar, bir zeytin ağacında iple asılı halde av köpeği olduğunu fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Levent Arslan'a (40) ait olan ve 2 gündür kayıp olduğu belirlenen 'Meks' isimli köpek, otopsi işlemi için Gökova Mahallesi'ndeki bir hayvan hastanesine gönderildi. Ön otopside Meks'in canlı ağaca asıldığı, boğularak öldüğü belirlendi (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Ula Cavit AKGÜN

2022-03-07 12:08:47



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