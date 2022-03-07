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Hayatını yürüyemeyen 2 çocuğuna adadı

DHA

Hayatını yürüyemeyen 2 çocuğuna adadı


Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da hayatını, Friedreich ataksisi hastalığı nedeniyle yürüyemeyen iki çocuğuna adayan Selma Yıldız (52), "O kadar zor günler geçirdim ki; pes etmedim. Onlara yaşamanın ne kadar değerli olduğunu anlatıyorum" dedi.
Milas'ta yaşayan işçi emeklisi Nusret (55) ve Selma Yıldız çiftinin kızları Özlem (26), ilkokul 4'üncü sınıftayken sürekli düşme problemi yaşayınca ailesi tarafından hastaneye götürüldü. İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde Özlem'e, bir kas hastalığı olan Friedreich ataksisi teşhisi kondu. Özlem Yıldız, gördüğü tedavilere rağmen 2015 yılında tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Özlem'in ardından kardeşi Özer Yıldız (21) da 3 yıl önce aynı hastalığa yakalandı ve tedavilere rağmen yürüyemedi. Ortaokul mezunu 2 kardeş, rahatsızlıkları nedeniyle lise eğitimine başlayamadı.
'ANNELİK FEDAKARLIK İSTER'
Hayatını çocuklarına adadığını belirten Selma Yıldız, "Özlem ve Özer'in morallerini yüksek tutarak, pozitif enerji vermeye çalışıyorum" dedi.
Yıldız, eşiyle birlikte çocuklarına bebekler gibi baktıklarını vurgulayarak, "Bir dediklerini, iki etmiyorum. Hastalansalar sabaha kadar başlarında beklerim. O kadar zor günler geçirdim ki; pes etmedim. Onlara yaşamanın ne kadar değerli olduğunu anlatıyorum. Annelik fedakarlık ister. Her annenin bu bilinçle hareket etmesini istiyorum. Tek isteğim, bu rahatsızlığın tedavisinin bulunması. Çocuklarımın daha rahat dolaşmaları için de akülü sandalyeye ihtiyacımız var. Oğlumun akülü tekerlekli sandalyesi arızalı kızımın ise hiç olmadı" dedi.
'GÖNLÜMÜZDEKİ ENGELLERİ KALDIRALIM'
Özlem Yıldız ise annesinin hakkını asla ödeyemeyeceklerini belirterek "Onu kelimeler ile anlatamayız. Bizim için gecesini gündüzüne katıyor. Böyle anneye sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Her anını bizimle geçiriyor" diye konuştu.
Yazdığım şiirler ile başta engelliler olmak üzere insanlara neler yapabileceklerini göstermek istediğini ifade eden Özlem Yıldız, "Şiirlerimi kitaplaştırmanın hayalini kuruyorum. Başaramayacağımız bir şey yok. Yürüyemiyorum ama sandalye ayaklarım oldu. Bizi biz yapan, kolumuz, gözümüz, kulağımız değil; kalbimizdir. Zihnimizdeki ve gönlümüzdeki engelleri kaldıralım" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2022-03-07 12:10:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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