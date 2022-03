Başkan Gürün’den 8 Mart mesajı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayan bir mesaj yayımladı.

Türk kadını Kurtuluş Savaşı’nda cephede, Atatürk devrimleri ile Cumhuriyet için her kulvarda savaşmaya, mücadele etmeye devam ediyor. Çünkü Atatürk’ün dediği gibi “Dünyada her şey kadının eseridir”

Başkan Gürün; “Türk kadını çağdaş Türkiye’nin temelidir”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün; “Dünya’yı emekleri, cesaretleri, fedakarlıkları ve özverileri ile daha yaşanır bir yer yapan kadınlarımızdır. Yaşadığımız, üzerinde nefes aldığımız toprakların ismi Anadolu’dur. Bu toprakları vatan yapan sadece cephede savaşan erkekler değildi, bazen cephe gerisinde bazen cephede çarpışan kahraman kadınlarımızdı. Anadolu gerçekten cesur, gözüpek analarla doludur. Kurtuluş Savaşı’nın kahraman kadınlarının mücadelesi daha sonra Atatürk devrimleri ile eğitimde, sosyal hayatta, siyasette devam etmiş hala da aydınlık yarınlar için mücadeleleri devam etmektedir. Birçok Avrupa ülkesinden önce demokratik haklara Atatürk sayesinde sahip olan Türk kadını çağdaş Türkiye’nin temelidir. Muğla’mızda, Büyükşehir Belediye’mizde de başrolde hep kadınlarımız vardır. Belediyemizin her kadrosunda kadın emeği, cesareti ve fedakarlığı ile Muğla’mıza gururla birlikte hizmet ediyoruz. Üretimin de ana aktörü olan kadınlarımızı, kadın kooperatiflerimizi destekliyoruz çünkü kadınların dünyayı daha yaşanır bir yer yapacağını biliyoruz. Ailenin ve toplumun mimari olan kadınlarımızın eşit, adil ve huzurla yaşamasını diliyorum.

Emekleri, cesaretleri, büyük özverileri için tüm kadınlarımıza teşekkür ediyor, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum.

