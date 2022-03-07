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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Gökcan’dan 8 Mart mesajı

İHA

Milletvekili Gökcan’dan 8 Mart mesajı

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısı ile bir mesaj yayımladı.
Milletvekili Gökcan: “Kadına şiddete sıfır tolerans ilkesi ile bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da atacağımız adımlarla bir insan hakkı ihlali olan kadına yönelik şiddeti önlemekte kararlıyız. Her şeyin en iyisine layık olan ve bünyesinde tüm güzellikleri barındıran eli öpülesi kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.
“İyi hal indirimine son vermekte kararlıyız”
İyi hal indirimine son vermekte de kararlı olduklarını vurgulayan Milletvekili Gökcan açıklamasında şu bilgilere yer verdi. “Kadın en eski Türk tarihinden itibaren baş tacı edilmiş, yönetici konumunda olmuştur. Yüce dinimiz de kadına ayrı bir kutsiyet ve önem yüklemiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Türk kadınına bir çok batı ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkını teslim ederek, kadına verdiği değeri göstermiştir. Ak Parti olarak biz de kadınlarımıza hak ettiği değeri veriyoruz. Kurulduğumuz günden itibaren kadınlarımıza yönelik çok sayıda yapısal reform yaptık, yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Genel Başkanımız, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında kadınlarımız için her türlü pozitif katkıyı verdik, vermeye de devam edeceğiz. Kadınlarımızın siyasal temsilinde bürokrasi, ticaret, iş ve sosyal hayattaki varlığında son yirmi yıldır ciddi mesafeler kaydettik. Bu doğrultuda son yıllarda gerçekleştirilen reformlarla, eğitimden sağlığa, çalışma hayatından siyasete kadar tüm alanlarda kadınlarımıza destek olacak önemli iyileştirmeler sağladık. Ak Parti olarak çok sayıda düzenleme ve iyileştirmeye imza attık. Bu düzenlemeleri yaparken hedefimiz nettir ve bellidir. Bu hedef de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isabetle belirttiği muasır medeniyetler seviyesi ve hatta üstüdür. Bu hedefe ulaşmak ve ülkemizin aydın geleceği için kadınlarımız büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede kadınlarımız için yaptığımız düzenlemeleri ve projeleri daha ileriye taşımakta kararlıyız. Kadına şiddetin nedenlerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nda da yoğun çalışmaların ardından 912 sayfalık rapor hazırladık. Sorunları tespit ederek, çözüm önerilerinde bulunduk. Meclis Başkanlığına sunduğumuz ve TBMM Genel Kurulunda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde görüşülmesi planlanan raporda, 17 ana başlık altında 42 tespit ve 547 öneriye yer verdik. Gönlümüzde her zaman müstesna bir yere sahip olan, gerek aile, gerek toplum yapımızın temel direği olan başta Muğla’lı kadınlarımız olmak üzere tüm kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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