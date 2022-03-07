Resim topluluğundan ‘Orman, Ağaç, İnsan’ sergisi Menteşe Belediyesi Resim Topluluğu’nun geçtiğimiz yaz ayında bölgemizde yaşanan orman yangınlarına dikkat çekmek adına açtıkları ‘Orman, ağaç, İnsan’ temalı resim sergisi açıldı.

Orman yangınlarına ve ağaç sevgisine dikkat çekmek için açılan sergide 35 kursiyerin 45 yağlı boya çalışması yer alıyor.

Menteşe Belediyesi Resim Topluluğu eğitmeni İçim Taşkın, “Sanatçı, yaşadığı toplumdan, tarihten, dönemden bağımsız değildir. Her bir kursiyerimiz kendi penceresinden orman imgesini tuvale aktardı. Sergimiz 13 Mart tarihine kadar sanatseverlerin beğenisine açık olacak” dedi.

Serginin açılışını kursiyerler ile birlikte yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Geçtiğimiz yaz yaşadığımız orman yangınları hepimizi derinden üzdü. Yangınlar sadece ağaçlarımızı değil, doğada yaşayan tüm canlılarında yaşam alanlarını yok etti. Belediyemiz resim topluluğunun bölgemizde yaşanan orman yangınlarının zararına dikkat çekmek adına tuvallerine taşıdıkları sergi, bizlere o günleri unutturmamak adına açılmış önemli bir sergi. Bu serginin bir diğer önemli yanı da 35 kursiyerimizden 33’ünün kadın olması. Kadınlar hayatın her alanında olduğu gibi güzel sanatlarda da resmin tüm inceliklerini bizlere başarıyla gösteriyorlar. Kursiyerlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.