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Köyceğiz’de havai hat operatörlüğü eğitimi Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğünde ormanlardaki üretim çalışmalarında kullanılmak üzere alınan ‘Havai Hat’ iş makinesini kullanacak personel için eğitim düzenlendi.

İHA

Köyceğiz’de havai hat operatörlüğü eğitimi Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğünde ormanlardaki üretim çalışmalarında kullanılmak üzere alınan ‘Havai Hat’ iş makinesini kullanacak personel için eğitim düzenlendi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından satın alınan 2 adet havai hat iş makinesi Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne tahsis edildi. Milas ve Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüklerinde konuşlanacak havai hak iş makineleri, ormanlık alanlardaki üretim, bakım ve rehabilitasyon çalışmalarında ortaya çıkan orman ürünlerini taşımak için kullanılacak. 500350 metre kullanım uzunluğunda taşıyıcı halata sahip ve bin 800 kilogram taşıma kapasiteli havai hat ile haftalarca sürecek bir çalışma birkaç gün içinde bitirilebiliyor.
Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğünde havai hat sisteminde çalışacak orman işçileri için eğitim düzenlendi. Eğitim Artvin Orman Bölge Müdürlüğünde Havai Hat operatörü olarak görev yapan Ferit Öngünar tarafından verildi. Eğitime Orman Bölge Müdür Yardımcısı Özgür Cılız, Makine İkmal şube Müdürü Halil Kısacık, İşletme Müdürü Adem Acar, İşletme Şefleri ve orman işçileri katıldı. Sistemin üretim çalışmalarında büyük kolaylık sağladığını belirten Bölge Müdür Yardımcısı Özgür Cılız, orman emvalinin taşınması sırasında genç fidanlara zarar vermeden teknik bir çalışma imkanı sunan havai hattın, iş gücü ve zamandan da büyük tasarruf sağladığını kaydetti.

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