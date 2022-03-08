Köyceğiz’de Kadınlar Gününe özel makrome etkinliği düzenlendi

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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadınlara özel makrome etkinliği düzenlendi.



Köyceğiz Kadın Dayanışma Platformu tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen makrome etkinliği, öğretmen Elif Türk rehberliğinde Köyceğiz Aromatik Bitkiler Evi’nde gerçekleşti. 9 kadının katıldığı etkinlikte makrome anahtarlıklar yapıldı. Yapılan anahtarlıkların Köyceğiz Beyobası Mahallesi’nde çalışan kadın çiçek üreticilerine gerçekleştirilecek ziyarette hediye edileceği ifade edildi.

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