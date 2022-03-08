Jandarmadan hafriyat kamyonlarına sıkı denetim Taşıma standartlarına uymayanlara ceza kesildi

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde yoğun hafriyat kamyonu trafiğinin olduğu kuzey mahallelerde, jandarma ekiplerince denetimler sıklaştırıldı. Taşıma standartlarına uymayanlara cezai işlem uygulandı.



Bodrum’un Gölköy, Türkbükü ve Gündoğan mahallelerinde yoğun inşaat ve hafriyat faaliyetleri yürütülürken jandarma ekipleri de bölgedeki denetimlerini arttırdı. Yollarda yük taşıyan araçlara yönelik tonaj uygulaması yapan Bodrum İlçe Jandarma Trafik Tim komutanlığı ekipleri, taşıma standartlarına uymayan sürücü ve araç sahiplerine cezai işlem uyguluyor. Jandarma ekiplerince bölgede denetimlerin arttırılarak devam ettirileceği bildirildi.

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