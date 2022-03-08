Başkan Oktay; “01 Nisan’dan önce hazırlıklarınızı tamamlayın”

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, turistik işletmelere ve işyerlerine "1 Nisan’dan önce hazırlıklarınızı tamamlayın" çağrısında bulundu. Oktay’ın işletme sahiplerine seslendiği mektubu, zabıta ekipleri tarafından tek tek esnafa ve işletmelere dağıtıldı.



Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, sezon öncesi hazırlıklara başlayan işletmelere sezonun başlamasının öngörüldüğü 1 Nisan 2022 tarihinden önce hazırlıklarını tamamlama çağrısında bulundu. Oktay’ın işletme sahiplerine seslendiği mektubu, zabıta ekipleri tarafından tek tek esnafa ve işletmelere dağıtıldı.



Başkan Oktay’ın işyeri sahiplerine hitaben yazdığı çağrı mektubu şöyle;

“Marmaris olarak son iki yıldır zor zamanlar geçirdik. Thomas Cook’un iflasıyla başlayan sıkıntılı süreci büyük gayretlerle olumluya çevirmemize rağmen önce tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi ardından da geçtiğimiz yaz yaşadığımız yangın felaketi, sel ve dolu gibi doğal afetler ekonomimizin temel kaynağı olan turizme büyük darbe vurdu. 2022 Marmaris için tüm sorunları üzerimizden atacağımız, eski güzel, canlı ve Marmaris’e yakışan günlere kavuşacağımız bir yıl olacak. Marmaris’in ana pazarı olan İngiltere’den güzel haberler alıyoruz. Buna göre İngiltere’den ilk turist kafilesi 1 Nisan’da Dalaman Havaalanı’na iniyor. Birleşik Krallık’tan gelen son gelen rakamlara göre 1 Nisan 14 Kasım aralığında Dalaman Havalimanı’na 1 milyon 250 bin civarında uçak koltuk sayısı programlandı. Bu nedenle ilçemizi hep birlikte sezona hazırlamamız; misafirlerimiz geldiğinde kötü bir görüntü vermememiz gerekiyor. Bu çerçevede hazırlıklarımızı bitirdiğimiz ve konuklarımızı karşılayacağımız tarih olarak hepimiz 1 Nisan’ı baz alalım. Belediye olarak biz diğer kurumlarla birlikte ana merkezlerde bütün hazırlıklarımızı, altyapımızı tamamlamış olacağız. Bu çerçevede tüm otel, motel, apart, restoran ve işletmelerden de inşaat, tadilat, boya, badana, personel istihdamı gibi tüm hazırlıklarını 1 Nisan’a kadar bitirmelerini rica ediyorum.”

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