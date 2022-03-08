Bodrum Devlet Hastanesi’nin altyapısı tamamladı Muğla Büyükşehir Belediyesi, yapımı devam eden Bodrum Devlet Hastanesi’nin içme suyu ve kanalizasyon altyapısını 4,46 Milyon TL yatırım yaparak tamamladı.

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Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Bodrum ilçesinde yapımı devam eden Devlet Hastanesi’nin içme suyu ve kanalizasyon hattını tamamladı.

7 Bin metre hat yapıldı

Büyükşehir Belediyesi, çalışmalar kapsamında hastanenin altyapısı için 4,46 Milyon TL yatırım yaptı. Proje ile hastane için 5 bin metre içme suyu hattı, 2 bin 88 metre kanalizasyon ve 48 adet baca imalatı yapıldı. Çalışmalar kapsamında Devlet Hastanesinin atıksu bertaraf sorununu uzun yıllar ortadan kaldıracak bir hizmet verilmiş oldu.

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