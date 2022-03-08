Kadınlar Günü Resim Sergisi göz kamaştırdı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın kursiyerler tarafından hazırlanan resim sergisi açtı. Fethiye Kaymakamlığı bahçesinde açılan sergiye yoğun katılım oldu. Serginin açılışında konuşan Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya “ Kadının olmadığı bir toplum asla düşünülemez” ifadelerini kullandı.



8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Fethiye Kaymakamlığı bahçesinde, Fethiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından resim sergisi düzenlendi. Halk Eğitim Merkezi resim kursunda bulunan kadın kursiyerler tarafından hazırlanan karakalem, sulu boya, akrilik, yağlı boya eserlerden oluşan 59 eserin sergisi göz kamaştırdı. Serginin açılış törenine Fethiye Belediye Başkan Vekili Melek Gözde Gürsoy Hoşafçı, belediye başkan yardımcısı Oğuz Bolelli, AK Parti Fethiye ilçe başkanı Turgay Öztürk, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, bazı belediye meclis üyeleri, Fethiye Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Cazağ, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı.



Serginin açılışında kadınlardan kurulu Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibi Fethiye yöresi oyunları sergiledi. Ardından resim sergisinin açılışı, Fethiye Belediye Başkan Vekili Melek Gözde Gürsoy Hoşafçı, belediye başkan yardımcısı Oğuz Bolelli, Ak Parti Fethiye ilçe başkanı Turgay Öztürk, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya tarafından yapıldı. Açılışta kadınlara kırmızı karanfiller taktim edildi. Açılış töreninde konuşan Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya “ kadının olmadığı toplum asla düşünülemez. Hepimiz bir anadan dünyaya geldik. Hepimizin bir anası var. Onların elinde büyüdük, bu günlere geldik. Dünyayı yapan ve kuranı kadın olarak düşünüp bir kez daha bu özel günde saygılarımızı ifade ediyoruz” diye konuştu.

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