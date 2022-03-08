Fethiye’de pedallar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çevrildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.



Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, bisikletliler müdürlük binası önünde toplandı. Balonlarla süslenen bisikletlere binen topluluk, yaklaşık 5 kilometre pedal çevirerek sahil bandından Beşkaza Meydanı’na ulaştı. Burada katılımcılara karanfil ve katılımcı belgesi verildi.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, yaptığı konuşmada toplumu kadınların ayakta tuttuğunu söyledi. Bir toplum ancak kadınlarla daha güçlü olabileceğini belirten İlman, “Kurtuluş Savaşı’ndan bu güne kadar kadınlarımızın sosyal hayatta ve her alanda yapmış olduğu katkılarla ülkemiz modern dünya içerisinde yer almıştır" dedi. Etkinlikte, kadınlar halk oyunları gösterisi yaptı.

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