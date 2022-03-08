Marmaris’te Kadınlar Günü etkinlikleri başladı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde ay sonuna kadar devam edecek olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri sergiler ve tiyatro gösterimi ile başladı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ da 8 Mart’ta kadın personeli ziyaret ederek günlerini kutladı.

Marmaris’te 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için düzenlenen etkinlikler sergi açılışları ve tiyatro oyunu ile başladı. İlk olarak 7 Mart akşamı Marmaris Fotoğraf Dostları Derneği’nin (MARFOD) ‘Kadın’ konulu fotoğraf sergisi ve Marmaris Marmaris Kadın Ressam ve Yazarlar Derneği’nin (MARYAD) ‘41 Kadın’ karma resim, heykel, seramik sergisi Armutalan Kültür Merkezi’nde açıldı. Sergi açılışlarına Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın yanı sıra CHP PM Üyesi Gizem Özcan, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı ve çok sayıda davetli katıldı. Sergilerdeki eserleri tek tek inceleyen Belediye Başkanı Oktay ve konukları katılımcılara teşekkür ederek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Sergi açılışlarının ardından Günnur Başar ‘Her Masalda Bir Hakikat, Her Kadında Bir Güç Gizlidir’ isimli oyununu sergiledi.

Belediye Başkanı Oktay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde belediyenin kadın personelini de unutmadı. Önce Ek Hizmet Binası, sonra da İçmeler Ana Hizmet Binası’nda çalışan kadın personelin gününü kutlayarak hediye verdi. Kadın personelle toplu fotoğraf da çektiren Oktay, “Marmaris’e verdiğiniz emek, kattığınız değer için bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizlerin desteğiyle ilçemizi çok daha güzel noktalara ulaştıracağımıza inancım tam” diye konuştu.

Başkan Mehmet Oktay, daha sonra Saman İskelesi’nde kurulan ‘Üreten Kadınlar Pazarı’nı ziyaret ederek stand sahiplerinin kadınlar gününü kutladı ve iyi satışlar diledi. Oktay ayrıca CHP Marmaris İlçe Başkanlığı tarafından 8 Mart dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk koyma törenine de katıldı. Marmaris’te 8 Mart etkinlikleri 27 Mart’a kadar devam edecek.

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