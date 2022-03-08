Kadınlar sergi ve sinema gösteriminde buluştu

Menteşe Belediyesi tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Ahmet Zeybek Kültür ve Sanat Merkezinde resim sergisi ve ‘Diren Zamanı Geldi’ isimli sinema filmi gösterimi yapıldı.

Menteşe Belediyesi Resim Topluluğu kursiyerleri tarafından, tuval üzerine yağlı boya tekniği kullanılarak yapılan “Menteşe Belediyesi Resim Topluluğu Gözünden Kadın” konulu serginin açılışını Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, sergi kursiyerleri ile birlikte yaptı. Başkan Gümüş açılışın ardından sergiyi gezerek kursiyerlerden resim çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Resimleri sergilenen 24 kursiyeri tebrik eden Başkan Gümüş, daha sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ‘Diren Zamanı Geldi’ isimli filmin gösterildiği salonu ziyaret ederek, kadınlara iyi seyirler diledi.

Başkan Gümüş 8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinlikleri kapsamında Arasta bölgesindeki kadın esnafları ziyaret ederek, kadınlara lavanta kokulu minik yastıklardan hediye etti.

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