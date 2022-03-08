Datça açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Datça açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarma botu gönderildi.

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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