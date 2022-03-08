Mermer ocağında iş kazası: 1 yaralı

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Muğla’nın Kavaklıdere ilçesindeki bir mermer ocağında moloz dökümü esnasında gere geri giden kamyon uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi yaralandı.

Kavaklıdere Derebağ Mahallesindeki mermer ocak işletmesinde moloz döküm sahasında geri geri giden kamyon sürücüsü 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi Kavaklıdere İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, bulunduğu yerden kepçe yardımıyla itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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