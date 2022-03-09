Bahçehir Koleji Marmaris Kampüsü açılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bahçehir Koleji Marmaris Kampüsü açılıyor

İHA

Bahçehir Koleji Marmaris Kampüsü açılıyor

– Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarında Bahçeşehir Koleji Muğla’da 6. kampüsünü Marmaris’te açıyor. 20222023 EğitimÖğretim yılında hizmete açılacak Bahçeşehir Koleji Marmaris Kampüsü’nün tanıtımı, basın toplantısı ile yapıldı.
Ülke genelinde 65 ilde 143 kampüsü ile eğitim faaliyetini sürdüren Bahçeşehir Koleji Muğla’daki 6. kampüsünü Marmaris’te açıyor. Marmaris’te bir otelin toplantı salonunda gerçekleşen tanıtımda Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Marmaris Kampüsü Kurucu Temsilcisi Doğan Dereköy, Genel Müdür Yardımcısı Savaş Boyar, SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan başta olmak üzere Bahçeşehir Koleji yönetim kadrosu ve eğitimcileri de yer aldı.
“27 yıl önce Bahçeşehir Koleji olarak yola çıktık”
Toplantıda konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, “Bahçeşehir Koleji şu an Türkiye'nin 65 ilde ve 143 kampüste hizmet ediyor. Önümüzdeki seneden itibaren bu sayımız 151'e ulaşacak. Bizim için bu nicelik ifadeleri çok önemli çünkü Türkiye'nin geleceğini yetiştirme hedefiyle Enver Yücel hocamızın liderliğinde 27 yıl önce Bahçeşehir Koleji olarak yola çıktık. Eğitim öyle bir iş ki; sadece kendi bünyemizdeki öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize dokunmuyor aslında Türkiye'nin tüm eğitim ekosistemine hizmet ediyoruz. Bundan da çok mutluyuz” dedi.
“Amacımız çocuklarımızı kaliteli eğitimle buluşturmak”
Marmaris’te açılacak olan kampüs hakkında bilgi veren Özlem Dağ, “Aslında oldukça uzun süredir Bahçeşehir Koleji bayrağı Muğla'da kaliteli eğitimi öğrencilerimizle buluşturuyor. Dalaman, Ortaca, Muğla, Bodrum ve Fethiye’den sonra bu eğitim öğretim döneminde de Marmaris'te kampüsümüzü açıyoruz. Amacımız tüm Türkiye'de olduğu gibi çocuklarımızı kaliteli eğitimle buluşturmak. Türkiye'nin eğitim lideri olarak amacımız dünyayla buluşan öğrenciler yetiştirebilmek. Burada da çok değerli bir kadroyla ve Akhisar Kampüsümüzde on yıldır birlikte çalıştığımız Kurucu Temsilcimiz Doğan Dereköy ile birlikte Marmaris kampüsünü açacağız. Elbette burada en büyük güvencemiz Marmaris halkı. Eğitime, öğretime önem veren, öğrencisiyle, velisiyle, okuluyla hep birlikte öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmek için çalışan, buna gönül veren Marmaris halkı. Türkiye'de olduğu gibi Marmaris'te de bunun için varız” diye konuştu.
“Uzaktan Eğitimde dünya sıralamasında birinciyiz”
Basın açıklamasında konuşma yapan BUEK Başkanı ve Bahçeşehir Koleji Kurucusu Enver Yücel, Marmaris'te Bahçeşehir Kolejini açıyor olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Yücel, “Marmaris’e Bahçeşehir Kolejini nihayet kavuşturduk, hayırlı uğurlu olsun. Türkiye'de veya herhangi bir ülkede gelişmiş nesil ancak eğitim önderliğinde olur. Eğitimin önderliğinden sapanların biliriz ki kalkınması da mümkün değildir” diyerek uzaktan eğitim alanında da ilk sırada olduklarını belirtti. Enver Yücel ayrıca, Bahçeşehir Kolejinin dünyada pandemi döneminde en iyi eğitim öğretimini devam ettiren kurum olduğunu da kaydederek “Almanya yapamadı, Amerika ve İngiltere geç başladı. Çünkü biz 20 yıl önce İstanbul'dan benim köyüme uzaktan öğretim yapan bir okul açtık. Buradan İstanbul'dan Giresun'a ders anlattık. O birikim bizde var.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Okurgezer" projesi Yatağan’da başladı
YEREL HABERLER "Okurgezer" projesi Yatağan’da başladı
Chelsea'yi almak için kolları sıvadı
YEREL HABERLER Chelsea'yi almak için kolları sıvadı
Ortaca'da öğrenciler sektörle buluştu
YEREL HABERLER Ortaca'da öğrenciler sektörle buluştu
Muğla'da sekretere taciz davasında karar
YEREL HABERLER Muğla'da sekretere taciz davasında karar
Paslı çifti cinayetinde 7 yıl sonra 1 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Paslı çifti cinayetinde 7 yıl sonra 1 şüpheli ...
Mermer ocağında iş kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Mermer ocağında iş kazası: 1 yaralı
Şehit kadınlar adına fidan dikildi
YEREL HABERLER Şehit kadınlar adına fidan dikildi
Marmaris’te trafik kazası:1 bir ölü, 1 yaralı Kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Marmaris’te trafik kazası:1 bir ölü, 1 ...
Dalaman’da yaşlılara yönelik vefa projesi devam ediyor
YEREL HABERLER Dalaman’da yaşlılara yönelik vefa projesi devam ...
Ortaca'da Kadınlar Günü’nde Kades’i anlattılar
YEREL HABERLER Ortaca'da Kadınlar Günü’nde Kades’i anlattılar
Datça açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Datça açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
Büyükşehir’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle Büyükşehir Belediyesinde görev yapan kadınlarla bir araya geldi.
YEREL HABERLER Büyükşehir’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Muğla ...
Kadınlar sergi ve sinema gösteriminde buluştu
YEREL HABERLER Kadınlar sergi ve sinema gösteriminde buluştu
Bodrum'da yaşayan Ukraynalı kadınlar, 8 Mart'ı buruk geçiriyor
YEREL HABERLER Bodrum'da yaşayan Ukraynalı kadınlar, 8 Mart'ı buruk ...
Marmaris’te Kadınlar Günü etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER Marmaris’te Kadınlar Günü etkinlikleri başladı
Çoban Çiftin cinayeti ile ilgili 12 gözaltı
YEREL HABERLER Çoban Çiftin cinayeti ile ilgili 12 gözaltı
‘Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’ imzaladı
YEREL HABERLER ‘Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’ ...
Seray Sever'in babası yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Seray Sever'in babası yaşamını yitirdi
Seray Sever’in acı günü
YEREL HABERLER Seray Sever’in acı günü
‘Kadınlarımız zeytinleri ile birlikte doğacak’ proje tanıtımı yapıldı Kadın zeytin üreticilerinin desteklenmesi amacıyla ‘Anka Kuşu Misali Kadınlarımız Zeytinleri ile Birlikte Doğacak’ projesinin tanıtımı yapıldı.
YEREL HABERLER ‘Kadınlarımız zeytinleri ile birlikte doğacak’ proje ...
Fethiye’de pedallar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çevrildi
YEREL HABERLER Fethiye’de pedallar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için ...
Eşini ittiği iddia edilen Hakan Aysal ile ilgili gerekçeli karar açıklandı
YEREL HABERLER Eşini ittiği iddia edilen Hakan Aysal ile ilgili ...
Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğünden kadın personele kahvaltı sürprizi
YEREL HABERLER Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğünden kadın personele ...
Kadınlar Günü Resim Sergisi göz kamaştırdı
YEREL HABERLER Kadınlar Günü Resim Sergisi göz kamaştırdı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.