Muğla’nın arıtma kapasitesi yüzde 60 arttırılıyor Muğla genelinde altyapı projelerinin tamamlanmasıyla 2014 yılında günlük ortalama 196 bin 430 m3/gün olan arıtma kapasitesini 2024 yılına kadar 318 bin 236 m3/güne çıkarılıyor.

İçme suyu ve atık su hizmetlerini sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, 3 adet İçme Suyu Arıtma Tesisi (İAT) ve 31 adet Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) ile hizmet vermeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda mevcut tesislerin revizyonunu yaparak modernizasyonu yapılırken yeni tesislerin de inşasına hız verdi. Büyük altyapı projeleri ile Büyükşehir Belediyesi, günlük ortalama 196 bin 430 m3/gün olan arıtma kapasitesini 2024 yılına kadar 318 bin 236 m3/güne çıkartacak.

Bodrum ve Milas’a yeni kanalizasyon ve arıtma tesisleri yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi arıtma kapasitesinin yükselmesi ve kanalizasyon ağının genişlemesi için özellikle Bodrum, Milas ve Fethiye İlçelerinde dev altyapı yatırımlarına devam ediyor. Bodrum’da devam eden yaklaşık 1 Milyar 46 Milyon TL’lik altyapı projelerinden Bodrum kanalizasyon ve Torba kanalizasyon projelerinin yanı sıra Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, GümbetGümüşlük Atıksu Arıtma Tesisi projeleri de sürüyor. Gümbet AAT 9 Bin 600 m3/gün kapasiteden 29 Bin 900 m3/gün kapasiteye, Gümüşlük AAT ise 2 bin 500 m3 gün kapasiteden 9 bin 900 m3/gün kapasiteye çıkartıyor. Ayrıca 60 bin kişilik arıtma tesisleri 200 bin kişilik nüfusa hizmet verecek kapasiteye yükseltiliyor. Bunun yanı sıra 190 Milyon TL yatırım ile yapımı devam eden Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde ki çalışmaların yüzde 34’ü tamamlandı. 37 bin metreküp/gün kapasiteye sahip olacak olan Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, tamamlandığında 200 bin nüfusa hitap edecek. Çalışmalar tamamlandığından Bodrum’da %46 olan altyapıdan yararlanma oranı %91’e yükselecek.

Fethiye’ye kanalizasyon hattı yapılıyor, arıtma tesisinin kapasitesi arttırılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Fethiye ilçesinde ise 100 Milyon TL yatırım ile Fethiye atıksu arıtma tesisinde kapasite artış projesini, 127 Milyon TL yatırımla HisarönüOvacık kanalizasyon çalışmalarını gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıllarda Ölüdeniz atıksu arıtma tesisinin yapımının tamamlanmasıyla birlikte dünyaca ünlü turizm merkezinin arıtma sorunun uzun yıllar boyunca ortadan kaldıran çalışma tamamlanırken devam eden çalışmalar ile de Fethiye ilçesinde en az 20 yıllık arıtma sorununu ortadan kalkacak. Proje kapsamında Fethiye AAT’nin kapasitesini 25 Bin m3/gün den 50 bin m3/gün’e çıkarken tesis tamamlandığında 250 bin nüfusa hizmet verecek.

Ören’de kanalizasyon ve arıtma tesisi projeleri başlıyor

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından Milas ilçesi Ören Mahallesinde 74,5 kilometrelik kanalizasyon hat yapımı için 20 Nisan’da ihale yapılacak. Kanalizasyon ihalesinin ardından ise yine Ören’e İleri Biyolojik Atıksu Arıtma tesisi yapılarak modern bir arıtma sağlanacak. 2054 yılı nüfusuna göre planlanan arıtma tesisi toplam 8 Bin m3/gün kapasiteye sahip olacak. Yakaşık 240 Milyon TL’lik yatırım ile hayata geçirilecek altyapı projesi kapsamında bölge güçlü ve modern bir arıtma sistemine kavuşacak.

Ula ve Kavaklıdere’de çalışmalar tamamlandı

İl genelinde arıtma kapasitesinin arttırılması ve modern kanalizasyon sistemlerinin oluşturulması için devam eden projelerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi tarafından Ula ve Kavaklıdere’de altyapı projeleri tamamlandı. Ula’da 30 Mahalle 73 kilometrelik kanalizasyon projesinin ardından kanalizasyona kavuşurken, proje 13 milyon TL’ye mal oldu. Ayrıca Kavaklıdere’de de 11 Milyon TL yatırımla 11 bin metre kanalizasyon ve 4 800 metre parsel bağlantı hattı yapıldı.

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