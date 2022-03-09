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Kumpas mağduru Safiye Köten kazada yaralandı

DHA

Kumpas mağduru Safiye Köten kazada yaralandı


Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Safiye Köten (33) yaralandı. Safiye Köten, kamuoyunda 'casusluk davası' olarak bilinen, 5'i muvazzaf asker, 357 kişinin yargılandığı davada 27 ay cezaevinde kaldıktan sonra kumpas mağduru olduğu ortaya çıkınca tahliye olmuş, ardından da beraat etmişti.
Kaza, saat 10.30 sıralarında MuğlaDenizli kara yolunda meydana geldi. Denizli'den Menteşe yönüne giden Safiye Köten´in direksiyon kontrolünü yitirdiği 48 AFA 838 plakalı otomobil, aynı yöne giden Cavit Güreşçi (30) yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Kamyonun kasasının altında sıkışan otomobil, yaklaşık 100 metre sürüklendi. Otomobilde sıkışan Köten yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu çıkarılan Safiye Köten, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Köten'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
CASUSLUK DAVASINDA BERAAT ETMİŞTİ
Antalya'nın Konyaaltı İlçesi Kaymakamı Kamil Köten'in kızı olan Safiye Köten, 2014 yılında kamuoyunda 'casusluk davası' olarak bilinen davada sanık olarak yargılanmıştı. İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5'i muvazzaf asker, 357 kişinin yargılandığı davada Köten beraat etmişti. 27 ay cezaevinde kalan Köten'in kumpas mağduru olduğu ortaya çıkmıştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2022-03-09 15:30:57

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