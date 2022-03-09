TFF 3. Lig: Fethiyespor:4 - Ceyhanspor: 0

TFF 3. Lig 3. Grup 20. hafta maçında Fethiyespor, sahasında ağırladığı Ceyhanspor'u 40 mağlup etti.
Stat: Fethiye Şehir Stadı
Hakemler: Sergen Akyel xx, Selçuk Gökgöz xx, Eren Öksüzler xx
Fethiyespor: Enes xxx, Erdinç xx, (Sacit dk. 70 xx), Alihan xx, (Burak dk. 80 ?), Serdar xxx, (Mahsut dk. 62 xx), Özgür xx, (Şahan dk. 62 xx), Nurettin xx, Onur Taha Takır x, Berkin xx, Cihad xx, Onur Öztonda xx (Hakan dk. 62 xx), Kadir Kurt xx
Ceyhanspor: Nusret xx, Selçuk xx, Metehan xx (Emircan dk. 69 x), İbrahim xx, Muhamed xx, Mahsun xx, Sinan xx, Zafer xx, (Mehmet Alp dk. 82 ?), Mehmet Emin xx, (Sergen dk. 82 ?), Yusuf xx (Metin dk. 43 x), Yunus xx
Goller: Nurettin (dk. 18 ve dk. 41), Cihad (dk. 50), Berkin (dk. 89) (Fethiyespor)
Sarı Kartlar: Metin (Ceyhanspor), Şahan (Fethiyespor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.