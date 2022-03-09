Milas'ta Jandarma, KADES'i anlattı

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Milas İlçe Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri tarafından yapılan etkinlikte Kadın Destek (KADES) uygulamasının tanıtımı yapıldı.



İlçe Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Bafa ve Derince ilkokul ve ortaokulunda etkinlik düzenledi. Etkinlikte velilerle bir araya gelen Jandarma personeli, karanfil dağıtarak KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı.

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