Köyceğizli öğrenciler çevresel sorunları ele alan projede yer aldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Fen Lisesi öğrencileri özel bir kolej öğrencileri ile birlikte iklim sorunlarını anlamaya yönelik “Climate Change Through Our Lenses” isimli çevreci bir projeyi hayata geçirdi.



Köyceğiz Fen Lisesi ile Özel Amerikan Robert Koleji öğrencileri yaşadıkları yerlerdeki iklim sorunlarını anlamaya yönelik akademik ve sosyal içerikli çalışmaların yürütüldüğü “Climate Change Through Our Lenses” isimli proje faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere haftada bir gün iletişim platformunda bir araya geliyor, farklı çevresel konu ve sorunları ele alıyor. Proje kapsamında öğrencilerin konular arasında enerji tüketimi, su kirliliği, suda canlı yaşamı, su tasarrufu, ormansızlaşma, aşırı tüketim ve atık ve hayvan yaşamı yer alıyor.



Proje süresince her iki okul öğrencileri iklim sorunları konularına ilişkin fotoğraflar çekip bu fotoğraflardan oluşan ortak çevrimiçi fotoğraf sergisi gerçekleştirecek. İlerleyen süreçte her iki okul arasında ziyaretler gerçekleştirilmesi ve online platformlarda yapılan çalışmaların saha çalışmaları olarak planlanması amaçlanıyor.

