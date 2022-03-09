Köyceğiz’de Kadınlar Günü etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Köyceğiz Kadın Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor.



Hafta boyunca devam eden etkinlikler kapsamında Köyceğiz Cumhuriyet Meydanında dans gösterisi gerçekleşti. Grup Kadın’ın sunduğu gösteriye bütün kadınlar eşlik ederek eğlenceye katıldı. Gösteri sonundaki birlik ve dayanışma görülmeye değer bir tablo oluşturdu. Aynı günün akşamı Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi’nde Köyceğiz Kumpanya tiyatro grubunun oynadığı tek perdelik “Olur mu Bu Kadar?” komedi oyunu izlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.