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Datça'da 19 kaçak göçmen kurtarıldı

DHA

Datça'da 19 kaçak göçmen kurtarıldı


Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA´nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 19 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Datça açıklarında dün saat 02.00 sıralarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen ihbarını aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen, lastik bot içindeki 19 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL
2022-03-09 21:07:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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