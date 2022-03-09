Yunanlılar Türk karasularına itti, 8 göçmen kurtarıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 8 göçmen kurtarıldı.



Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 8 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı. Göçmenlerin Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.

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