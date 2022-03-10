Fethiyespor amansız takipte

FETHİYE, (DHA) TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Ceyhanspor'u 4-0 mağlup ederek zirve takibini sürdüren 56 puanlı Fethiyespor, 1 puan önünde yer alan lider Esenler Erokspor'un hata yapıp takılmasını bekliyor.
Ligde uzun süre rakibinin 9 puan önünde zirvede yer aldıktan sonra art arda şok yenilgilerle 2'nci sıraya gerileyen lacivert-beyazlı ekip, pazar günü 35 puanlı 11'inci sıradaki Büyükçekmece Tepecikspor'a konuk olacak. Esenler Erokspor ise deplasmanda 3'üncü basamakta yer alan 50 puanlı Orduspor 1967 ile karşılaşacak. Son 8 maçta rakibini geride bırakarak şampiyon olmayı hedefleyen Fethiyespor, sezon sonu olası puan eşitliği durumunda ikili averajda üstün olması nedeniyle kupayı alan taraf olacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)
2022-03-10 11:52:09
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