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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fethiyespor amansız takipte

DHA

Fethiyespor amansız takipte


FETHİYE, (DHA) TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Ceyhanspor'u 4-0 mağlup ederek zirve takibini sürdüren 56 puanlı Fethiyespor, 1 puan önünde yer alan lider Esenler Erokspor'un hata yapıp takılmasını bekliyor.
Ligde uzun süre rakibinin 9 puan önünde zirvede yer aldıktan sonra art arda şok yenilgilerle 2'nci sıraya gerileyen lacivert-beyazlı ekip, pazar günü 35 puanlı 11'inci sıradaki Büyükçekmece Tepecikspor'a konuk olacak. Esenler Erokspor ise deplasmanda 3'üncü basamakta yer alan 50 puanlı Orduspor 1967 ile karşılaşacak. Son 8 maçta rakibini geride bırakarak şampiyon olmayı hedefleyen Fethiyespor, sezon sonu olası puan eşitliği durumunda ikili averajda üstün olması nedeniyle kupayı alan taraf olacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)
2022-03-10 11:52:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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