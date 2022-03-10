Bodrumspor'da seri bitti



Fırat AKAY / BODRUM, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Ergene Velimeşespor'a 2-0 yenilen Bodrumspor hem serisini bitirdi hem de şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Son 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek zirve yarışına ortak olan yeşil-beyazlılar sezonun ikinci yarısındaki ilk mağlubiyetini aldı. Bu sonuçla zirve yolunda kaza yapan Bodrumspor, lider Sakaryaspor'un 9 puan gerisine düştü. Teknik direktör İsmet Taşdemir kötü bir sonuç aldıkları için çok üzgün olduklarını söyledi. Ancak vazgeçmeyeceklerini belirten Taşdemir, "Önümüzde 9 maç var. Tekrar bir seri yakalamak zorundayız. Biz pes edemeyiz. Bu maçı geride bırakıp önümüze odaklanmalıyız" dedi. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)

2022-03-10 12:09:10



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