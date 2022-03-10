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Bodrum imar affı söylentisi kaçak yapılaşmayı arttırdı, Bodrum’da kaçak yapışma 2 katına çıktı Bodrum Belediye Başkanı Aras: “Kaçak yapılarla mücadele sonuna kadar devam edecek”

İHA

Bodrum imar affı söylentisi kaçak yapılaşmayı arttırdı, Bodrum’da kaçak yapışma 2 katına çıktı Bodrum Belediye Başkanı Aras: “Kaçak yapılarla mücadele sonuna kadar devam edecek”

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kaçak yapılaşma hız kesmeden devam ediyor. İmar affı söylentileri kaçak yapıları arttırdı, Bodrum Belediyesi bir yandan kaçak yapıları yıkarken diğer yandan kaçak yapılaşma ise hız kesmeden sürüyor.
İnşaat sezonunun başlaması ve İmar affı söylentileri Bodrum’da kaçak yapılarda artışa neden oldu. Bodrum Belediyesi’ne gelen ihbarlar 2 katına çıktı. Her türlü ihbar ve şikayeti değerlendiren ekipler, imar mevzuatına aykırı olarak tespit edilen ve kaçak olarak belirlenen yapıların yasal işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte yıkım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği ekipleri son olarak Yalıkavak Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir sitede tespit edilen kaçak yapıda yıkım çalışmasını tamamlandı. Kaçak olarak yapıldığı tespit edilen iki katlı 98 metrekare yapının yansıra 40 metrekare havuz da ekiplerce yıkılacak.

İmar affı söylentisi kaçak yapılarda artışa neden oldu
Bodrum’da imar affı gelecek söylentilerinin ardından bazı vatandaşlar evleri büyütürken bazı vatandaşlar ise kaçak yapılaşmaya başvurdu. Bunun üzerine Bodrum’un birçok bölgesinde kaçak yapılaşma hızla arttığını tespit eden Bodrum Belediye ekipleri hızlı bir şekilde yıkıma geçiyor.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, imar affı söylentilerinin kaçak yapılaştırmayı arttırdığını ifade ederek “Bütün herkes kaçak inşaatları ihbar ediyor. biz kaçak yapıları tespit edip mühürlüyoruz buna rağmen kaçak yapılaşmaya devam ediyorlar. Mühür fekki yapıyoruz. Savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz ve sonunda yıkıyoruz. Herkes şu anda kaçak yapılaşma içerisinde imar affı beklentisiyle yasallaştırırız gözüyle bakıyor. Şu anda bakanlıklarla yapılan görüşmede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızda böyle bir çalışma içerisinde olunmadığı söyleniyor. Biz Bu kadar İnsanla, Belediye ekibi ve Çevre İl Müdürlü ekipleri ile birlikte baş edemez hale geldik. Zabıta gidiyor, Yapı kontrol ekipleri gidiyor, mühür vuruyoruz, yıkım yapıyoruz. Buna rağmen kaçak yapılaşma durmuyor. Çünkü bir beklenti var. Seçim yaklaşıyor, imar barışı olacak diye bir beklenti var. Biz Bodrum’da bu kaçak yapılaşmaya izin veremeyiz. Toplumsal bir travma var. İnsanlar komşularıyla düşman hale geldi. Herkes bir birini şikayet eder hale geldi. Sitelerde evlerini büyütenler, balkonları kapatanlar, gerçekten büyük bir travma var. Bu travmayı önlemenin yolu, devletimizle beraber, yerel yönetimlerimiz, herkesin, büyün vatandaşlarımızın, müteahhitlerimizin, kurallara uyması ve yaptırımlarında uygulanmasıdır. Biz yıkımlara devam edeceğiz. Şu anda da sürdürüyoruz. Özellikle sahillerde iskelelere kadar, müdahale etmeye başladık. Kaçak yapı müdahalelerini imar konunu gereği, 775 dediğimiz gece kondu yasası gereği, müdahaleleri yapıyoruz. Hiçbir şekilde bu konuda geri adım atmayacağız. Hiçbir baskı, hiçbir terkin bizi bu konuda yıldıramaz. Biz doğru bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz. Ancak bu top yekun bir mücadele hatta mücadeleye bile gerek yok kimse kaçak yapı yapmazsa hepimiz bu vahşetten kurtuluruz. Bu iş bulaşıcıda, o yapmış ben niye yapmayayım diye giden bir süreç var. Bu benim vicdanıma hiçbir şekilde anlata bileceğim bir durum değil. Şu anda imar affı söz konusu değil, bu konuda tekrar söylüyorum. Çevre bakanlığımızın bu konuda çok net bir açıklama yapması lazım. İşte o zaman bu yapılaşmaları durdura biliriz diye düşünüyorum. Hem kaçak hafriyat dökümü, hem kaçak inşaat, maalesef bizim geleceğimizi tehdit etmektedir.

Kaçak iskeleler yıkılıyor
Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü, Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve kıyı kanununun uygulanmasına dair yönetmelikle getirilen yeni düzenlemeler kapsamında, sahillerde bulunan kaçak iskelelerin yıkımına devam ediyor. Bu kapsamda, Yahşi Mahallesi’nde, 211 ada 4 numaralı parselin önünde, bir site yönetimine ait iskelenin sökümüne gerekli tebligatlar sonrasında başlandı. Kaçak iskelenin site yönetimi tarafından yapılan söküm işlemleri Bodrum Belediyesi ekipleri kontrolünde gerçekleştiriliyor.

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