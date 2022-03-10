1 yıl aradan sonra turizmde öğrenci-sektör buluşması Türkiye’de ilk defa Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından başlatılan ‘Öğrenci-Sektör Buluşması’nın 15’incisi pandemi nedeniyle 1 yıl aradan sonra tekrar yapıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından turizm sektörünün eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla başlatılan ‘ÖğrenciSektör Buluşması’nın 15’incisi gerçekleştirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi fuaye alanında düzenlenen ‘ÖğrenciSektör Buluşması’na Muğla’nın yanı sıra diğer illerden de sektör temsilcileri katıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerinin yanı sıra, Ege Bölgesi’ndeki Turizm Fakültesi öğrencilerinin de büyük rağbet gösterdiği öğrenci sektör buluşmasında öğrenciler yaz aylarında çalışmak üzere sektör temsilcileri ile buluştu.

Geniş bir öğrenci ve sektör katılımının gerçekleştiği öğrencisektör buluşmasında otel, tur, seyahat, yiyecekiçecek sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler stant açtı. Stantlarda işletme temsilcileri tanıtımlarını yaparken, broşür dağıttılar. İşletmeler yaz aylarında istihdam etmek üzere öğrencilerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Turizm Fakültesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte öğrenciler okudukları alanlar ile ilgili sektör temsilcileri ikili görüşme sonrası iş başvuru formu doldurdu. Turizm firmaları doldurulan formlara göre yaz aylarında istihdam etmek istedikleri öğrenciler ile irtibata geçerek işletmelerinde kalifiyeli eleman ihtiyaçlarını karşılıyorlar.

Öğrencisektör buluşmasına katılan Rıxos Otel temsilcisi İsmail Yelpaze, “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bize bu imkanı sağladığı için gayet memnunuz. Bu yıl nerdeyse Ege’deki tüm etkinliklere gittik. Burada çok güzel bir talep var her okulda olduğu gibi. Muğla’da çok iyi bir potansiyel var. Burada CW’ler topluyoruz, Elimizden geldiği kadar birebir görüşüyoruz. Sonrasında belirlediğimiz arkadaşlarla tekrar görüşmeler yapıyoruz. Bu görüşmeler pandemi nedeniyle daha çok internet üzerinden görüntülü oluyor” dedi.

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