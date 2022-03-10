'Efsane Kaymakam' Fethiye’ye atandı

2015 yılında Nevşehir Ürgüp Kaymakamı iken gönüllü olarak hendek operasyonlarını yönetmek üzere bölgeye koordinatör olarak görevlendirilen ve daha sonra Ağrı’nın Diyadin ilçesine kaymakam olarak atanan 'Efsane Kaymakam' olarak anılan Alper Balcı, Fethiye Kaymakamlığı'na atandı.

2021 yılının Aralık ayında Fethiye Kaymakamlığı'ndan Uşak Vali Yardımcılığına atanan Eyüp Fırat’tan boşalan koltuğu vekaleten Dalaman Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Hayrettin Balcıoğlu yürütüyordu. Fethiye Kaymakamlığı'na, 2015 yılında Nevşehir Ürgüp Kaymakamı iken gönüllü olarak hendek operasyonlarını yönetmek üzere bölgeye koordinatör olarak görevlendirilen ve daha sonra da Ağrı’nın Diyadin ilçesine kaymakam olarak atanan, “Efsane Kaymakam” olarak adlandırılan Alper Balcıoğlu’nun atandığı öğrenildi.



Alper Balcı kimdir?

1977 yılında Uşak’ta doğdu. Siirt Mehmet Akif Ortaokulu ve Van Atatürk Lisesi’nde ilk ve orta öğrenimini tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nü başarıyla bitirerek mezun oldu. 2001 yılında 89. dönem kaymakam adayı olarak Kocaeli Valiliği’nde göreve başlayan Alper Balcı, 20052006 yılında askerlik görevini Hakkari’nin Çukurca ilçesinde tamamladı. Daha soran görevine devam eden Balcı, sırasıyla 20052006 Rizeİkizdere Kaymakamı, 20062008 TunceliPülümür Kaymakamı, 20082010 Ardahan Vali Yardımcısı, 20102011 Ağrı Vali Yardımcısı, 20112013 BoluSeben Kaymakamı, 20132014 TrabzonMaçka Kaymakamı, 20142016 NevşehirÜrgüp Kaymakamı, 20162018 SakaryaKocaali Kaymakamı, 20182021 Eskişehir Vali Yardımcısı, 20212022 AğrıDiyadin Kaymakamı olarak görev yaptı. Kaymakam Alper Balcı, evli ve 2 çocuk babası.

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