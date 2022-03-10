Denizde sürüklenen 23 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında motor arızası yapan ve sürüklenen bottaki düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı.



Bodrum açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik botun motor arızası yaptı. Sürüklenen bottaki 23 göçmen, yardım çağrısında bulundu. İhbarı alan Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere giderek göçmenleri kurtardı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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