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Bodrum'da 23 kaçak göçmen kurtarıldı

DHA

Bodrum'da 23 kaçak göçmen kurtarıldı


Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 23 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiperi tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 07.20'de Bodrum açıklarında, içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarını aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalıştıkları belirlenen 23 kaçak göçmeni, kendi botlarına alarak kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-03-10 17:47:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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