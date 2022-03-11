Menteşe’nin sokak ve caddelerinde tuzlama çalışması

Menteşe Belediyesi karla mücadele ekipleri, dün akşam etkili olan kar yağışının ardından gece boyunca TOKİ, Karşıyaka ve Sekibaşı Mahalleleri, Menteşe Evleri ve şehir Merkezinde buzlanma olan yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Menteşe Belediyesi’ne, İl Emniyet Müdürlüğü’ne ve Jandarma Komutanlığı’na gelen ihbarlara göre tuzlama çalışmaları belediye ekiplerince devam ediyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, “Ekiplerimiz ilçede dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile koordineli bir şekilde kent merkezinde karla mücadele çalışmalarına başladı. Ekiplerimiz özellikle buzlanma nedeniyle tehlike oluşturabilecek cadde ve sokaklarda sabaha kadar kontrollerini yaparak, tuzlama çalışmalarında bulundu. Kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşayan vatandaşlarımız belediyemizin 0 252 214 48 80 numaralı çağrı merkezini arayabilirler” dedi.

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