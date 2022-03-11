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Muğlalı turizmcilerde savaş endişesi Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle 500 bin Rus ve Ukraynalı turist ağırlayan Muğla’daki turizmciler uçuşların açılmasını ve savaşın bir an önce bitmesini bekliyor

İHA

Muğlalı turizmcilerde savaş endişesi Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle 500 bin Rus ve Ukraynalı turist ağırlayan Muğla’daki turizmciler uçuşların açılmasını ve savaşın bir an önce bitmesini bekliyor

Yılda 500 bin Rus ve Ukraynalı turist ağırlayan Muğla, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce sona ermesini beklerken, iki ülke arasında başlayan savaş sonrası rezervasyonların tamamen durduğunu açıkladılar.
Muğlalı turizmciler şu anki beklentilerinin Avrupa ve diğer ülkeler olduğunu söylerken, Avrupa’dan yapılan rezervasyonların beklentilerini karşıladığını, RusyaUkrayna arasındaki savaşta Türkiye’nin her iki ülkeye de eşit mesafede olmasının bir avantaj olduğunu belirtti. AB ülkelerinin Rusya’ya karşı yaptırımları ve hava trafiğine bu uçuşları kapatmalarının Türkiye’yi avantajlı duruma taşıdığını söylediler.

“Uçuşların açılması gerekir”
Güney Ege Turistik Otelciler Birliği Müdürü Cahit Sarıbey, “Ukrayna ve Rusya bizim için önemli pazarlardan birisiydi. 2019 yılında 500 bine yakın Rus ve Ukraynalı turist bölgemizi ziyaret etti. Bunun yanında çok sayıda Avrupalı turisti de ağırlıyoruz. Savaşın etkilerine gelince, bu sene Rusya ve Ukrayna’dan belki kısıtlı sayıda turist alacağız ama bizim beklentimiz uçuşların başlaması ve bölgemizin hak ettiği turisti almasıdır. Avrupa ülkeleri yaptırımlar kapsamında Rus ve Ukraynalı turistleri kabul edemiyor uçuşa yasak olduğu için. Bizim böyle bir sıkıntımız yok. Hem Rusya hem Ukrayna’ya eşit mesafede duran politikamız ile her iki ülkenin de yanında olduğumuzu ifade ettik. Bu bağamda beklentimiz kısa sürede çatışmalı ortam ortadan kalkar ve uçuşların başlaması ile Rus ve Ukraynalı turistleri de bölgemizde görürüz. Eğer RusyaUkrayna çekişmesi uzarsa ülke olarak da ciddi anlamda sıkıntıya gireceğiz. Belki biz 500 bin Rus ve Ukraynalı turist ağırlıyoruz ama Antalya 10 milyonun üzerinde turist ağırlamakta. Eğer Antalya bu ülkelerden turist alamazsa bizim hedef pazarlarımıza yöneleceğinden dolayı bizi burada sıkıntıya uğratacaktır. Temennimiz bu sıkıntının bir an önce ortadan kalkması. Ülke olarak beklediğimiz turisti alabilmemiz” dedi.

Rusya ve Ukrayna’dan rezervasyon iptalleri
GETOB Müdürü Sarıbey, RusyaUkrayna arasındaki savaşın başlamasının ardından rezervasyon iptallerinin yaşandığını dikkat çekerek, “Şu anda Rusya ve Ukrayna tarafından bütün rezervasyonlar durdu. Hatta bazı tur operatörleri vermiş olduğu ödeme çeklerini geri istiyorlar. Avrupa pazarında çok küçük durgunluk olsa da beklediğimiz rezervasyonları aldık. Umarım bu ciddi durum bir an önce son bulur, bizler de huzur içinde turizm yapmış oluruz” dedi.
Rixos Otel yöneticisi İsmail Yelpaze, “Ukrayna ve Rusya arasında bir savaş başladı. Bu savaş bizi bu yıl etkileyecek ama Avrupa turizmi etkili olacaktır. Özellikle Bodrum, Marmaris ve Göcek’te iç ve Avrupa pazarında yeni açılımlar olacaktır. Hem insan olarak, hem turizm çalışanı olarak umarım bu savaş bir an önce biter. Ekonomi sarsılacaktır. Biz hazırlıklarımızı yapmaya devam ediyoruz. Elimizden geldiğince sezona hazırlıyoruz kendimizi. Hiçbir şekilde eksi bir şey yok turizmde” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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