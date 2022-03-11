Başkan Gürün’den İstiklal Marşı’nın 101’inci yılı mesajı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 101’inci yılı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Kurtuluş Savaşı ve Milli mücadele döneminde vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’un kaleminden doğan İstiklal Marşı’nın bir milletin bağımsızlık özlemi ve destanı olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, bizlere tam bağımsız bir vatan bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz olmak üzere Kurtuluş Savaşı destanını şiirselleştiren vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’u saygıyla andıklarını belirtti.

“İstiklal Marşı Türk Milleti’nin cesareti ve hür sesidir”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün; “Dünya tarihine bakıldığında Türk Milleti’nin birçok devlet kurduğu, bağımsızlığı için hep cesaretle mücadele ettiği görülür. Türk Milleti’nin hikayesi Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan ezelden beri hür yaşayan bir milletin hikayesidir. Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı ile işgal altındaki Anadolu Atatürk’ün askeri dehası ve Türk Milleti’nin üstün cesareti ile tekrar Türk yurdu yapılmış ve bu destan İstiklal Marşı ile ölümsüzleşmiştir. 101 yıl önce vatan şairi Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı Türk Milleti’nin cesareti ve hür sesidir. Hala ilk günkü gibi gururla okuduğumuz ve dizelerinde Milli mücadeleyi hissettiğimiz İstiklalimizin marşını yazan Mehmet Akif Ersoy’u, bu toprakları vatan yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum” dedi.

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