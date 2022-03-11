Chelsea'ye talip olan iş insanı Bayrak: İngiltere´den 'kulübü satın alabilirsiniz' maili geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Chelsea'ye talip olan iş insanı Bayrak: İngiltere'den 'kulübü satın alabilirsiniz' maili geldi

DHA

Chelsea'ye talip olan iş insanı Bayrak: İngiltere'den 'kulübü satın alabilirsiniz' maili geldi


Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA) Roman Abramovich'in satışa çıkardığı Chelsea Kulübü'ne talip olan, Rus milyarderin mal varlıkları İngiltere tarafından dondurulunca görüşmeleri yarıda kalan Bitlisli iş insanı Muhsin Bayrak (46), "Bugün hem kulüpten hem de İngiltere devletinden bize bir mail geldi. İngiltere Ticaret Bakanlığı'ndan 'kulübü satın alabilirsiniz' diye mail geldi" dedi.
Rus milyarder Roman Abramovich, sahibi olduğu İngiltere'nin köklü kulüplerinden Chelsea'yi 27 Şubat'ta satışa çıkardı. Bitlisli iş insanı Muhsin Bayrak, kulüp yetkilileri ile temasa geçti. Bunun üzerine şirket adına Londra'ya giden Avukat Berivan Erdoğan ve şirketin Avrupa temsilcisi Vehbi Kevser kulüp yetkilileri ile görüşmelere başladı. Geçen günlerde İngiliz hükümeti, Abramovich'in mal varlığının dondurulduğunu duyurdu. Kulüp satışının durdurulmasının ardından Muhsin Bayrak, Muğla'nın Bodrum ilçesinde basın açıklaması yaptı.
"BU KONU BİZİ ÇOK RAHATSIZ ETTİ"
Satış konusunda son aşamaya gelindiğini vurgulayan Muhsin Bayrak, "Biz 15 gündür Chelsea'nin alımı için arkadaşlarımız hem İngiltere'de hem Türkiye'de hukuk bürolarımız sürecin takipçisi oldu. 27 Şubat'ta 3 günlük çalışmadan sonra irtibat kuruldu ve görüşmelere başlandı. Chelsea'nın satışı kamuoyuna daha açıklanmamıştı ve bizim bilgimiz vardı. Türk şirketinin öne çıkması dünyada ciddi anlamda heyecan yarattı. Türkiye'den böyle bir girişimin olacağını kimse düşünemiyordu. Roman Abramovich ile olan ilişkilerimizle alıcı olan şirketlerin önüne geçmiş olduk. Resmi başvuruyu yaptıktan sonra, gece bir operasyonla İngiliz devleti Abramovich'in mal varlığına tedbir koyuyor. Bu uluslararası hukukta vicdanları rahatsız eden bir konudur. Ben bir Türk olarak, Chelsea futbol kulübünü alıyor olacağım, kulüp sahibinin mal varlığına el koyuluyorsa ben neye göre kulübü satın alacağım ve hangi hukuka güvenerek orada yatırım yapacağım?" dedi.
"KULÜBÜ TÜRKİYE'NİN SATIN ALMASINI İSTEMEDİKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
"Bir ülkede savaş olabilir ama o ülkenin vatandaşı olan bir iş adamının başka bir ülkedeki mal varlığına el konulmaması gerekiyor" diyen Bayrak sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu konu bizi ciddi anlamda rahatsız etmiştir. Biz fiyat konusunda anlaştık. Zaten 1 milyar sterlin İngiltere'deki bir fon tarafından karşılanacaktı. Onun alt yapısı hazırlandı ve her şey hazırdı. Geri kalan rakam kulübün borcu ve sponsorlukla beraber devralıyor olacaktık. Geri kalan para Türkiye'de kalacaktı. Bu iş 1 hafta içerisinde bitmiş olacaktı. Abramovich'in mal varlığının dondurulmasıyla ilgili daha önce İngiliz hükümetinden bir açıklama vardı. Ayın 14'ünde görüşüleceği belirtiliyordu. Ne zaman ki Türk şirketi buraya girdi, resmi olarak bazı şeyler ortaya çıktı, ondan sonra dünyada tedirginlik başladı. Kulübü Türkiye'nin satın almasını istemediklerini düşünüyorum. Şunu herkes bilmeli ki Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir devlettir. Bu devletten çok ciddi iş insanları çıkıyor ve biz dünyanın her yerinde varız ve olacağız. Ben bir Türk olarak, dünyadaki rengim kırmızı beyazdır. Ben her zaman, gittiğim her ülkede o gücü hissettirerek Türk bayrağını o şekilde dalgalandırıyorum. Eğer Türkiyeli bir iş adamı olduğum için bu iş iptal edilmişse ben onunla şeref duyarım."
"KULÜPTEN VE İNGİLTERE TİCARET BAKANLIĞI'NDAN MAİL GELDİ"
Kulübün değerinin düştüğünü söyleyen Bayrak, "Bugün hem kulüpten hem de İngiltere devletinden bize bir mail geldi. İngiltere Ticaret Bakanlığı'ndan 'kulübü satın alabilirsiniz' diye mail geldi. Bir yatırımcının mal varlığına el koyulmuş. Ben İngiltere'nin hangi kanuna güvenerek gidip futbol kulübünü satın alacağım? Biz daha maile cevap vermedik. Abramovich dostumuzla da bugün konuşuyor olacağız. Dünya artık Türk şirketlerinin de gücünün olduğunu gördü. Biz süreci takip ediyoruz. Kulübün şu anda değeri inanılmaz şekilde düştü. Sadece futbolculara maaşlarının verilmesi garantisi verildi, onun dışında hiçbir garanti yok. Fiyatlarda bir değişiklik olursa biz tekrar görüşeceğiz" diye konuştu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
AçıklamalarDHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-03-11 18:59:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Chelsea'ye talip olan iş insanı Bayrak: İngiltere´den 'kulübü satın alabilirsiniz' maili geldi
YEREL HABERLER Chelsea'ye talip olan iş insanı Bayrak: İngiltere´den ...
Dalaman narkotik timleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Dalaman narkotik timleri uyuşturucu tacirlerine göz ...
Köyceğiz’de kukla tasarımı eğitimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Köyceğiz’de kukla tasarımı eğitimleri devam ediyor
Muğla'da 2 mahalleye 40 sokak köpeği bırakıldı
YEREL HABERLER Muğla'da 2 mahalleye 40 sokak köpeği bırakıldı
Geleceğe Nefes Ol projesi hayata geçiriliyor İki ülkenin çocukları çevre projesinde birleşti
YEREL HABERLER Geleceğe Nefes Ol projesi hayata geçiriliyor İki ...
Uçak: “İstiklal Marşı, kurtuluş mücadelemizin özlü ifadesidir”
YEREL HABERLER Uçak: “İstiklal Marşı, kurtuluş mücadelemizin özlü ...
Köyceğiz’de orman şehitleri için kano yarışları düzenlenecek
YEREL HABERLER Köyceğiz’de orman şehitleri için kano yarışları ...
Başkan Gürün’den İstiklal Marşı’nın 101’inci yılı mesajı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 101’inci yılı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
YEREL HABERLER Başkan Gürün’den İstiklal Marşı’nın 101’inci yılı ...
Büyükşehir’den psikolojik danışmanlık hizmeti Muğla Büyükşehir Belediyesi Aile ve Kadın Danışma Hizmetleri ile vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.
YEREL HABERLER Büyükşehir’den psikolojik danışmanlık hizmeti Muğla ...
Datçalı öğrenciler, Portekiz’de Erasmus etkinliğine katıldı
YEREL HABERLER Datçalı öğrenciler, Portekiz’de Erasmus etkinliğine ...
Muğlalı turizmcilerde savaş endişesi Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle 500 bin Rus ve Ukraynalı turist ağırlayan Muğla’daki turizmciler uçuşların açılmasını ve savaşın bir an önce bitmesini bekliyor
YEREL HABERLER Muğlalı turizmcilerde savaş endişesi Rusya ve Ukrayna ...
Köyceğiz’de “Değişen Dünyada Kadın Olmak” konulu konferans düzenlendi
YEREL HABERLER Köyceğiz’de “Değişen Dünyada Kadın Olmak” konulu ...
Menteşe’nin sokak ve caddelerinde tuzlama çalışması
YEREL HABERLER Menteşe’nin sokak ve caddelerinde tuzlama çalışması
Muğla’da bin 441 vatandaş adreste nüfus hizmeti verildi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün ‘Adreste Nüfus Hizmeti’ projesi kapsamında Muğla’da 14 ayda Bin 441 vatandaşın başvurusu adreslerinde alındı.
YEREL HABERLER Muğla’da bin 441 vatandaş adreste nüfus hizmeti ...
Muğla'da kar yağışı etkisini artırdı
YEREL HABERLER Muğla'da kar yağışı etkisini artırdı
Menteşe Belediye ekiplerinden kar mesaisi
YEREL HABERLER Menteşe Belediye ekiplerinden kar mesaisi
Bodrum’da kar sürprizi Kar fırtınası Bodrum’dan da geçti
YEREL HABERLER Bodrum’da kar sürprizi Kar fırtınası Bodrum’dan da ...
Kargo görevlisi kılığına giren polis, uyuşturucu tacirlerini kıskıvrak yakaladı Narkotik ekipleri kargo ile uyuşturucu sevkiyatına geçit vermedi
YEREL HABERLER Kargo görevlisi kılığına giren polis, uyuşturucu ...
Kavaklıdere ilçesinde okullara kar tatili
YEREL HABERLER Kavaklıdere ilçesinde okullara kar tatili
Mertcan Avcı iddianamesi mahkemeden döndü
YEREL HABERLER Mertcan Avcı iddianamesi mahkemeden döndü
Pınar Gültekin cinayetinde tutuklu sanık Mertcan Avcı’nın iddianamesi geri iade edildi Pınar Gültekin cinayetinde tutuklu sanık Mertcan avcı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame eksikler nedeniyle geri iade edildi.
YEREL HABERLER Pınar Gültekin cinayetinde tutuklu sanık Mertcan ...
Bodrum'da 23 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Bodrum'da 23 kaçak göçmen kurtarıldı
Denizde sürüklenen 23 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Denizde sürüklenen 23 düzensiz göçmen kurtarıldı
Datça’da 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Datça’da 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.