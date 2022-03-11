Ağa takılan deniz kaplumbağasını balıkçı kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ağa takılan deniz kaplumbağası, bir balıkçı tarafından ağdan kurtarılarak tekrar denize bırakıldı. O anlara ilişkin görüntüleri Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) resmi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Türkbükü açıklarında tekneyle açılan balıkçıların ağına, bugün, yeşil deniz kaplumbağası takıldı. Kaplumbağayı fark eden balıkçılardan biri, ağdan kaplumbağayı kurtarıp, tekrar denize bıraktı. O anlara ilişkin görüntüyü DEKAMER, "Bodrum Türkbükü açıklarında Yiğit Kaptan teknesinin ağından çıkan yeşil deniz kaplumbağasını tekrar denizle buluşturan balıkçı Yiğit Bey'e duyarlılığı için teşekkür ediyoruz" notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-03-11 19:22:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.