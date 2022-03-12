Ağlara takılan kaplumbağayı tekrar denize bıraktı Bodrum Türkbükü açıklarında avlanan balıkçı Yiğit kaptan, ağlarına takılan yeşil deniz kaplumbağasını ağlardan kurtararak tekrar denize bıraktı.

Caretta Caretta Deniz kaplumbağası ve Yeşil Deniz Kaplumbağalarının en büyük düşmanı balıkçı ağları, balıkçılara verilene eğitim ile bu canlılara karşı daha hassasiyet gösterilmesine neden oluyor.

Muğla’nın Ortaca ilçesi Dalyan İztuzu Sahilinde faaliyet gösteren Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından balıkçılara yönelik bilgilendirme çalışmaları balıkçıların Deniz kaplumbağalarına karşı daha bilinci olmasını sağlıyor.

Proje kapsamında DEKAMER yetkilileri bölgedeki balıkçılara yönelik hem eğitim veriyor, hem de malzeme desteği sağlıyor. DEKAMER ayrıca yöredeki okullarda da öğrencilere Deniz Kaplumbağaları ile ilgili broşür dağıtarak genç yaşta çocukların bu canlılara karşı bilgilendiriyor.

Bodrum Türkbükü açıklarında balıkçılık yapan Yiğit Kaptan avlanma esnasında denize attığı ağlara Yeşil Deniz Kaplumbağası takıldı. Ağlara takılan yeşil deniz kaplumbağasını ağlardan kurtaran ve tekrar denize bırakan Yiğit kaptan o anları da cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

DEKAMER yetkilileri Caretta Caretta ve Yeşil Deniz Kaplumbağaları hakkında balıkçılara verilen eğitimin meyvelerini almaya başladıklarını belirterek Yiğit Kaptan’a teşekkür etti.

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