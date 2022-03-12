Milas Narkotikten operasyon Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan saha çalışmasında; metamfetamin, hassas terazi ve tabanca ele geçirildi.

Milas’a E.Ö isimli şahsın yüklü miktarda uyuşturucu madde taşıyacağı bilgisi üzerine, şahsın kullanmış olduğu araç takibe alınarak Milas girişinde durduruldu. Araç içerisindeki şahıslar ve araç üzerinde yapılan aramalarda 28,83 gr metamfetamin, 0.24 gr metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet tabanca ele geçirildi. E.Ö. ,M.S. ve B.B.B. isimli üç şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan saha çalışmasında ise 36,45 gr esrar ve 1,66 gr esrarlı sigara ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan M.K ve Ş.D isimli iki şüpheli şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

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