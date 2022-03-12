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İstiklal Marşı’ın kabulünün 101'inci Yılı 12 Mart İstiklal Marşı´nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü kapsamında, Milas Belediye Toplantı ve Düğün Salonu’nda program düzenlendi.

İHA

İstiklal Marşı’ın kabulünün 101'inci Yılı 12 Mart İstiklal Marşı´nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü kapsamında, Milas Belediye Toplantı ve Düğün Salonu’nda program düzenlendi.

Milas Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı programa Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Garnizon Komutanı Albay Muammer Mersincik, ilçe protokol üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal’ın konuşmanın ardından Milas'ta ilkokul, ortaokul ve liseler arası düzenlenen “İstiklal Marşı´nı Güzel Okuma Yarışması” kapsamında dereceye giren öğrencilere ödülleri anma programına katılan protokol üyeleri tarafından verildi.
İlkokullar arasında dereceye giren üçüncü Güllük İlkokulu Cemre Pusal, ikinci Sakarya İlkokulu Hiranur Kırcağız, birinci Merkez İlkokulu Melisa Nur Gül olurken, öğrencilere ödüllerini Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke;
Ortaokullar arasında dereceye giren üçüncü Şehit Murat İnci İmam Hatip Ortaokulu Yağmur Ökter, ikinci Sakarya Ortaokulu Hatice Güneş Aktaş, birinci Kafaca Ortaokulu Mehmet Çağıran olurken öğrencilere ödüllerini Garnizon Komutanı Albay Muammer Mersincik;
Liseler arasında dereceye giren üçüncü Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi Vedat Turgut, ikinci Doktor Mete Ersoy Anadolu Lisesi Zerya Koç, birinci Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi Melisa Zeynep Çetiner olurken ödülleri Milas İlçe Emniyet Müdürü Nedayi Atakan tarafından verildi.
Ödül töreni sonrasında ilkokullar arası İstiklal Marşı güzel okuma yarışması birincisi Merkez İlkokulu öğrencisi Melisa Nur Gül tarafından İstiklal Marşımız okundu ve sonrasında Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerin hazırlamış olduğu Mehmet Akif Ersoy adlı tiyatro gösterisi sunuldu.
12 Mart İstiklal Marşının Kabulü 'nün 101. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Programı Derince İlkokulu Müdürü Sercan Ergün’ün solo zeybek gösterisi ile sona erdi.

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