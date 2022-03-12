Aşkın Nur Yengi'nin annesi hayatını kaybetti (2)

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CENAZESİ İSTANBUL'A GÖTÜRÜLDÜ

Şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin, Muğla'nın Datça ilçesinde yaşamını yitiren annesi Samime Yengi'nin (94) cenazesi, yakınları tarafından alınıp, İstanbul'a götürüldü. Yengi'nin, 18 Şubat'ta yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yatırıldığı Datça Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi'nde, dün saat 07.00 sıralarında kalp ve organ yetmezliğinden yaşamını yitirdiği belirtildi.Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2022-03-12 13:52:05



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