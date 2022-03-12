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Doğa dostu bisikletçiler yanan ormanlar için pedal çevirip fidan dikecek

İHA

Doğa dostu bisikletçiler yanan ormanlar için pedal çevirip fidan dikecek

Muğla’nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz aylarda çıkan yangında küle dönen ormanlar için Orman Bakanlığı ve gönüllerinin fidan dikme seferberliği devam ederken 13 Mart Pazar günü ilki düzenlenecek olan 'Bisikletli Çevre Şenliği'nde doğaseverler fidan dikmek için pedallayacak.

Marmaris’te spor ve çevrenin iç içe geçtiği 'Bisikletli Çevre Şenliği'nin ilki 13 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Marmaris KOD 48 Çevre Koruma Derneği’nin projelendirdiği ve Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği ile Marmaris Bisiklet Derneği’nin ortaklaşa düzenleyeceği etkinlik, Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın Muğla’da bisiklet sporunun yaygınlaşması adına düzenlenen projelerin içine katılmasını istemesi üzerine şenliğe dönüştü. 'Pedalla Marmaris' sloganıyla gerçekleşecek şenlikte, Marmaris ve çevre ilçelerden yüzlerce bisiklet ve doğa sevdalısı bu sefer fidan dikmek için pedal basacak. Saat 13.30’da Marmaris Turizm İnformasyon Müdürlüğü önünden Start alacak alacak şenlikte bisikletli çevreciler 8,5 km yol katederek, büyük zarar gören İçmeler Mahallesi'nde Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan alana fidan dikecek.

Türkiye’nin dört bir yanından doğa dostu bisikletçiler Marmaris’e pedal basacak
Şenliğin kısa sürede organize edilmesine rağmen Muğla’nın tüm ilçelerinden katılımların yanı sıra şehir dışından da doğa dostu bisikletçiler şenliğe katılacak. Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, “Yaklaşık 250 bisikletli doğa sporcusu ekip arkadaşlarıyla birlikte şenliğe katılacağını müdürlüğümüze bildirdi. Bildirim yapmadan gelecek bisikletçiler ve Marmaris’ten katılacak halk ile 500’e yakın doğa dostu bisiklet kullanıcısının şenliğimize katılmasını bekliyoruz” dedi.

Şenliğe destek veren Marmaris Ticaret Odası başkanı Mutlu Ayhan, “Yaralarımızın sarılması açısından özveriyle çalışan bu derneklerin farkındalık oluşturmak için yaptığı çalışma takdire şayan. Ayrıca sezon öncesi Marmaris’in tanıtılması için çok faydalı bir şenlik, uzun yıllar devam edeceğine inanıyorum. Çevre dostu misafir bisikletçilerimizi ağırlamak için bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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