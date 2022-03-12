Hentbol yıldız erkeklerde Türdü, finallere kaldı Okul Sporları Yıldızlar Hentbol Türkiye şampiyonası yarı finallerinde Türdü 100. Yıl Yıldız Erkek Hentbol takımı tüm maçlarını kazanarak finallere katılma hakkı elde etti.

Okul sporları 20212022 faaliyet programı içinde yer alan Yıldızlar Hentbol Türkiye şampiyonası müsabakalarında, yarı final maçları Uşak’ta oynandı.

Uşak’ta yapılan yarı final maçlarına rakiplerini farklı skorlar ile yenerek namağlup katılan Türdü 100’üncü Yıl Yıldız Erkekler Hentbol takımı yarı final maçlarını da farklı korlarla namağlup tamamladı ve finallere katılmaya hak kazandı.

Erkekler Yıldız Hentbol B grubunda Muğla, Uşak, Kocaeli ve Zonguldak ekipleri Türkiye finallerine kalmak için mücadele etti. Muğla Türdü 100’üncü Yıl Yıldızlar erkek hentbol takımı grupta oynadığı üç maçı da farklı kazanarak A Grubu ikincisi Manisa ile Türkiye finallerine katılmak için sahaya çıktı.

Türdü 100. Yıl Yıldızlar Erkek Hentbol takımı yarı final ilk maçında Kocaeli ekibini 3211 ikinci maçta Zonguldak ekibini 2210, üçüncü maçta Uşak ekibini 216 yenerek A grubu ikincisi ile karşılaşmaya hak kazandı.

A grubu ikincisi Manisa ekibi ile finaller için sahaya çıkan Beden Eğitim Öğretmeni Hakan Altun ve Antrenör Ufuk Canikli yönetimindeki Türdü 100. Yıl Yıldız Erkekler Hentbol takımı bu maçı diğer maçlar gibi garklı bir skorla 2115 kazanarak Türkiye finallerine adını yazdırdı.

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