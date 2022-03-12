Köyceğiz’de İstiklal Marşı ve önemi anlatıldı

Köyceğiz ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı düzenlendi. İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinliği programı Köyceğiz Fen Lisesi Edebiyat Öğretmeni Fatma Giray, Sevgi Korkmaz ve Müzik Öğretmeni Özgür Kırlı tarafından Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Köyceğiz Fen Lisesi Tarih Öğretmeni Aydın Dirim yaptı.

Program ‘Bağımsızlık Şairi’ adlı oratoryo, ‘Çanakkale Şehitlerine’ şiiri, Zeybek oyunu, kahramanlık marşları ile devam etti. Programda ayrıca 12 Mart ile ilgili düzenlen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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