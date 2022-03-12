Bodrum'da bu defa 'ot festivali' düzenlendi Binlerce kişi 'Acı ot festivali'nde bir araya geldi

Bodrum’da bu yıl 4’üncü kez düzenlenen Acı Ot Festivali, renkli görüntülerle başladı. Soğuk havaya rağmen festival alanını gün içinde binlerce kişi ziyaret etti.

Geçen yıl pandemi sebebiyle yapılamayan Acı Ot Festivali, bir yıllık aranın ardından 1213 Mart tarihlerinde Ortakent Köyiçi’nde yeniden yapılıyor. Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, OYDER ve Bodrum Ticaret Odası ile Esnaf Sanatkarlar Odası işbirliğiyle ve desteğiyle yapılan festivalde cadde boyunca yöresel otların yanı sıra yöresel lezzetler ve el emeği ürünlerin yer aldığı stantlar açıldı. Sanat Tarihi Uzmanı Zeynep Atılgan rehberliğinde Müsgebi Mahallesi içerisindeki tarihi evler, sarnıçlar ve değirmenler gezildi.

Türkiye’deki ünlü şeflerin ot yemekleri yaptığı festivalde Bodrum ve Muğla yöresi halkoyunları sergilendi, sanatçılar konserler verdi. Soğuk havaya rağmen festivale binlerce kişinin katıldığı görüldü. Stantları ziyaret eden vatandaşlar, alış veriş yaptı. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ile Belediye Başkanı Ahmet Aras da festival alanını gezdi.

Bodrum’da bir yere dokunurken 40 defa düşünün

Festivalde bir konuşma yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, festivalin Bodrum’da merakla beklendiğini ifade ederek şöyle dedi: “Gastronomi turizmi önemli bir faaliyet. Biz de bu festivalde bunu yapıyoruz. Bodrum’un güzel insanları ile ve çevreden gelen güzel insanlar, misafirlerimiz burada konuşacaklar, burada yapılan yemekleri öğrenecekler. Hangi ottan ne çıkar, bunları bilecekler. Yaşadığınız coğrafyayı iyi tanırsanız ondan keyif alırsınız. Bizim de amacımız bu. Bodrum’da 800’e yakın endemik bitki türü vardır. Biz dağları taşları hafriyatla doldurmayın, kazmayın diye feveran ediyoruz. Bilin ki orada yaptığınız kazı, endemik türü yok ediyor. Bodrum’un her köşesinde otlar var, bitkiler var. İlaç bunlar. Lütfen Bodrum’da bir yere dokunurken 40 defa düşünün. Ya tarih vardır ya da endemik bir bitki türü vardır.”

“Kendi ürünlerimize, üretimimize sahip çıkmak zorundayız”

Rusya Ukrayna savaşının gıdanın önemini bir kez daha ortaya çıkardığını ifade eden Aras, “Rusya, birçok kalem üründe ihracatını durdurdu. Demek ki biz kendi ürünlerimize, üretimimize sahip çıkmak zorundayız. Bu mikrofondan hem barışı haykıracağız hem de kendi doğal ürünlerimize de sahip çıkacağız.” şeklinde konuştu.

Başkan Aras, konuşmasının ardından barışı simgeleyen beyaz güvercini uçurdu.

Gastronomi, gelen turiste kültürümüzü tanıtmanın bir aracı

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar da Türkiye’nin gastronomi açısından zenginliğine vurgu yaparak “Ülkemizin her bir ili gastronomide yarışıyor. Turizm, sadece kalmak, denize girip gitmek değil. Kültürel alışveriş çok önemli. Bunun en alt dallarından bir tanesi de yemek kültürü. Gastronomi, gelen turiste kültürümüzü tanıtmanın bir aracı.” dedi.

Festival, Pazar akşamına kadar devam edecek.

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