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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Datça'da ev yangını Dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı

İHA

Datça'da ev yangını Dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, Özbel mevkiindeki müstakil dubleks bir evde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.A.'ya ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin üst katından gelen dumanları fark eden ev sahibi hemen yangına müdahale etti. Kendi imkanları ile yangını söndüremeyen ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi Z.A. ambulansla hastaneye kaldırılırken, evde maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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