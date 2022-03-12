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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris Belediyesi Kadın Danışma Merkezi hizmete açıldı

İHA

Marmaris Belediyesi Kadın Danışma Merkezi hizmete açıldı

Marmaris Belediyesi, şiddet gören, psikolojik ve sosyal desteğe ihtiyaç duyan kadınlar için 'Kadın Danışma Merkezi'ni törenle hizmete açtı.

Marmaris Belediyesi tarafından Sarıana Mahallesi'nde İkinci Bahar Huzurevi'nin zemin katında hizmete giren Kadın Danışma Merkezi'nin açılış konuşmasını CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca yaptı. Karaca, konuşmasında kadına şiddete yönelik kanun tasarılarının takipçisi olduklarını belirterek, "Hizmet vermek için Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara gelmesini beklemiyoruz, partimize bağlı belediyelerimizde hizmetlerimizi zaten yapıyoruz. Bu danışma merkezi iktidar olmadan yapabileceklerimizin, yerelde yapabileceklerimizin bir göstergesi. Marmaris Belediye Başkanımız Mehmet Oktay'ın partimizin politikalarına olan desteği için kendisine teşekkür ediyorum. Kadın mücadelesinin kazanımlarının hiçbir zaman elden gitmediği, daha da üstüne konularak toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir politika haline geldiği günlerde buluşmak dileğiyle, merkezimin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Kadın Danışma Merkezi hakkında bilgiler veren Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Marmaris'te kadına şiddete dair çok bir şey olmadığı düşünülebilir. Ama bizler gördük ki Marmaris'te dahi buna ihtiyaç var. Bu anlamda da biz kendi üzerimize düşen, dünya yürüyüşümüzün gerektirdiği şekliyle hızlı bir şekilde organize olarak arkadaşlarımızla birlikte bu sosyal hizmeti de hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kadınlarımızın şiddetle mücadelede cinsiyete dayalı ayrımcılıklar da kadın hakları gibi ihtiyaç duydukları konularda her türlü bilgilendirme, onların her türlü güçlendirilmesini sağlamada; sosyal, psikolojik, hukuksal olarak desteklenmeleri amacı ile bu merkezi hizmete açmış bulunuyoruz. Bununla birlikte fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik şiddete uğrayan, uğrama riski taşıyan kadınlarımıza da destek için burası artık hizmet verecek. Ama burayı açarken ben en büyük dileğimi, hiçbir kadınımız hiçbir zaman böyle bir yere ihtiyaç duymayacağı yönünde" dedi.

Başkan Oktay, Kadın Danışma Merkezi'nin ardından ihtiyaç duyulan projeleri sırası ile hayata geçireceklerini, bunların içinde kadın sığınma evlerinin de olacağını sözlerine ekledi.

Kurdele kesim töreninden sonra Kadın Danışma Merkezi'ni gezen CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Muğla Milletvekilleri Süleyman Girgin ve Burak Erbay çalışanlardan bilgiler aldı.

Marmaris Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Suzan Zift, "Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet verecek merkezimizde bir psikolog, sosyal çalışmacımız ve bir görevlimiz bulunuyor. Bize gelecek kadınlarımızın ilk uğrak yeri olsun istedik. Bize danışan kadınların doğru yere yönlendirilmelerini hedefliyoruz. Daha doğru bir adresten insanlara iletişim sağlamalarını, iletişimlerinin daha böyle verimli geçmeleri için hizmet vereceğiz. İnşallah başkanımızın da söylediği gibi buraları biz kadınlarımıza destek vermek için değil daha güzel projeler için kullanmalıyız" şeklinde konuştu.

Hafta içi her gün mesai saatleri içinde hizmet verecek olan Kadın Danışma Merkezi'nde çocukları ile gelen kadınların oyun alanları ve dinlenme alanları da bulunuyor.

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