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Bisikletleri ile geldiler, fidan diktiler, etkinliği şölene çevirdiler

İHA

Bisikletleri ile geldiler, fidan diktiler, etkinliği şölene çevirdiler

Muğla’nın Marmaris ilçesinde düzenlenen fidan dikme etkinliği 600 kişiden fazla katılımcı ile şölene dönüştü. Marmaris ve çevre ilçelerden gelen yaklaşık 400 bisikletli yanan alanların yeniden yeşermesi için 8 buçuk kilometre pedal bastı, bağışçılardan gelen 3 bin fidanı toprakla buluşturdu.
Muğla Valiliği himayesi ve koordinasyonunda Marmaris Kaymakamlığı bünyesinde gerçekleşen "Pedalla Marmaris" etkinliği ilçe merkezinden başlayarak İçmeler Mahallesi'nde yangından en çok zarar gören bölgede sona erdi. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yetkililer doğa severlere fidanı nasıl dikmeleri gerektiğini anlattı. Etkinliğe katılan protokol ve bisikletliler 3 bin fidanı toprakla buluşturdu.
Muğla Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Aksaz Denis Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ömer İlman, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr.Zekeriya Bingöl, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, İl ve İlçe kurum müdürlerinin de bisikletleri ile katıldığı etkinlikte birçok bisiklet derneği de geldi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerinin bisikletleri ile katıldığı şenlikte Marmaris’ten İçmelere pedal çeviren Rektör Prof.Dr. Hüseyin Çiçek, "Yeryüzü cenneti olarak bilinen Muğla'da spor toplumsal yaşamın bence temeli, sporun üzerine birazdan ağaç dikimi yapacağız. Biliyorsunuz yakın zamanda orman yangınları olmuştu bölgemizde ağaçlarımızı dikerek gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakmayı hedefliyoruz" dedi.
Babası ile fidan dikmeye gelen 9 yaşındaki Rüzgar Efe Şimşek, "Bisikletimle buraya fidan dikmeye geldim. Biraz bacaklarım ağrıdı ama fidan dikmek çok güzel" dedi.
Efes Selçuk Bisikletleri Derneği olarak 35 kişilik bir ekiple gelen Hülya Uysal, "Yanan alanları görünce içimiz parçalandı. Birer fidan bile dikmiş olsak buralar için bir şey yapmış olacağız" şeklinde konuştu.
Muğla Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, "Bugün gerçekten güzel bir etkinlik var. Marmaris'te hava da güzel, kış ağır geçti tüm Türkiye'de burada yazdan kalma bir gün yaşıyoruz. Bugün Marmaris'te Doğa Sever Bisikletçilerimiz bir araya geldi. Muğla, Marmaris, Köyceğiz'den, Bodrum'dan ve il dışından gelen bisikletçilerimiz, doğa severlerimiz çok güzel bir etkinlik yaptılar. Geniş katılımlı Marmaris merkezde meydandan hareket ettik ve İçmelerdeyiz. Marmaris geçen yıl ciddi bir yangın afeti yaşadı. Gerçekten ciğerlerimiz yandı. Belki de yüz yılda bir görülebilecek bir yangını yaşamış olduk hep beraber. Şimdi bisikletçilerimiz bugün çevreci bir etkinlik yapıyor. Bize ağaç dikiminde yardım ediyorlar. Şu an İçmeler bölgemizde geniş bir katılım var. Şu an 3 bin fidanı toprakla buluşturduk" dedi.

"Yanan alanlara otel değil fidan dikiyoruz"
Muğla Vali yardımcısı Ayhan Yazgan ile birlikte fidan diken AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, "Bu bölgede gördüğünüz alanların neredeyse tamamı maalesef yanmış bulunuyor. Biz de bir an önce bu sivil toplum örgütleriyle ve kamu kurum kuruluşlarıyla, belediyelerle elbirliğiyle buraları tekrar yeşillendirme, ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz birilerinin. İşte yanan yerlerde otel yapılacak, villa yapılacak sözlerine inat yanan yerlere yine fidan dikip oralar en kısa sürede yeşillendirme çalışıyoruz" diyerek imara açılacak sözlerine de cevap verdi.
Şenliğe bisikleti ile katılan Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, "Geçen yaz hepimizi çok üzen ve ormanlarımıza sahip çıkma duygusunu hepimize tekrar yeşerten orman yangınıyla ilgili bir farkındalık oluşturmak, orman sevgisiyle bir farkındalık oluşturmak konusunda etkili oldu. Gördüğünüz gibi gerek ilçemizden gerek diğer ilçelerden, komşu illerden katılan değerli misafirlerimize bir ağaç dikme etkinliği yapıyoruz. Bisiklet sürdük, şimdi ağaç dikiyoruz. Dolayısıyla bu hem bizler için çok anlamlı, güzel, keyifli bir gün oldu" şeklinde konuştu.
Muğla’dan 17 kişilik bir ekiple gelen sadece kadınlardan oluşan Mor Pedal Bisiklet grubu Lideri Yasemin Duygulu, "Yanan alanları böyle görmek çok can yakıcı. Bisikletlerimiz ile ormanlarımızı yeniden yeşertmeye geldik fidanlarımızı diktik tekrar Muğla'ya döneceğiz" dedi.

"Etkinliğimiz kısa sürede şenliğe dönüştü"
Pedalla Marmaris şenliğinin organizatörlerinden Kod48 Marmaris Çevre Koruma Derneği Başkanı Murat Ersan, "Biz zaten sürekli fidan dikimi yapan arkadaşlarımıza destek veriyorduk. Çevre Koruma Derneği olarak ancak katılımın az olduğunu gördük ki bu bizi üzüyordu. Yangındaki gibi herkes gönüllü koşmadı dikime, halbuki bu daha önemli. Yani yangında halk bir şey yapamaz ama dikim de onlara çok ihtiyacımız vardı. Dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla bir şeyler yapalım dedik. Hadi bisiklet koyalım dedik, ama bizim küçük bir etkinlik düşüncesi idi Marmaris'te yirmi otuz tane bisikletle fidan dikimine gidelim istedik. Fakat Valimiz Orhan Tavlı projeyi çok beğendi. Onların da bisikletle ilgili çok çalışmaları varmış. Bu çalışmaların içerisine alarak destek verdiler ve Muğla geneline hatta Muğla dışından da bisiklet, doğa dostu bisikletli bisiklet sporcuları katıldı. Dernekler katıldı, gruplar katıldı, şenliğe dönüştü, hemen etkinliği şenlik adına çevirdik’’ diyerek şenliğin başlangıcını anlattı.
Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Ali Demirtaş ise, "11 Kasım'dan itibaren gönüllüler olarak fidan ve tohum dikimlerini yapıyorduk ancak sosyal medyada söylendiği gibi sadece gönüllüler değil, bürokratlar da biz çok destek oldu. Devletimiz Orman Bakanlığımız, Belediyemiz, Orman İşletme müdürlüğümüz, Emniyet kısaca herkes fidan dikimi için seferber oldular. Biz yarında dikimlere devam edeceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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