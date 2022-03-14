Köyceğiz Belediyespor, Hentbol Erkekler Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hentbolda Türkiye Kupası müsabakaları hafta sonu oynanan karşılaşmalarla gerçekleştirilirken, müsabakalar sonunda B grubunda Köyceğiz Belediye Spor çeyrek finale çıktı.



Köyceğiz Belediye Sporİzmir Büyükşehir Belediye Spor karşı karşıya geldi. Maç 2627 İzmir Büyükşehir Spor’un galibiyeti ile sonuçlandı. Pazar günü Ümraniye Belediye SporKöyceğiz Belediye Spor karşı karşıya geldi. Maç 2431 Köyceğiz Belediye Spor’un galibiyeti ile sonuçlandı. Muğla’yı Erkekler Hentbol Süper Lig’de başarıyla temsil eden Köyceğiz Belediye Spor Türkiye Kupası 1. Tur maçlarını geçerek ilk sekize girmeye hak kazandı. Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan; “Köyceğiz Belediye Spor idarecilerini, Antrenör Mehmet Deniz ve sporcularını tebrik eder, Türkiye Kupası maçlarında başarılar dilerim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.